TONINI (PD) – INTERROGAZIONE * ATTIVITÀ COMMERCIALI: « IL TAR DI TRENTO HA ANNULLATO LA DELIBERA CHE PREVEDE LA CHIUSURA DOMENICALE, QUANTO CI COSTANO GLI ERRORI DELLA GIUNTA PAT? »

12:22 - 3/02/2022

L’ennesimo errore di valutazione della Giunta provinciale, dopo la pronuncia contraria della Corte Costituzionale, sta all’origine della sentenza n. 15/2022 con la quale il T.R.G.A. di Trento ha annullato la delibera di attuazione della legge provinciale n. 4/2020, che prevede la chiusura domenicale di molte attività commerciali.

Il Tribunale ha accolto le ragioni dei commercianti, danneggiati da tali chiusure e che, molto probabilmente, chiederanno adesso i danni alla Provincia. Su questi temi, il Consigliere del P.D., Giorgio Tonini, ha depositato oggi una interrogazione a risposta immediata, in vista della seduta del Consiglio provinciale del prossimo 8 febbraio, per capire se la Provincia abbia quantificato l’onere dei possibili risarcimenti e individuato le risorse per coprire quest’eventuale spesa imprevista, prendendo così implicitamente atto di quanto fosse improvvida quell’iniziativa legislativa.

Va da sé che, in una condizione di normalità, si sarebbero dovute tirare le debite conseguenze politiche, per aver consapevolmente danneggiato sia l’autonomia, come l’economia, del Trentino.

*

Giorgio Tonini

Consigliere del Pd del Trentino