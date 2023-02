CREDITO COOPERATIVO CONFCOOPERATIVE * “M’ILLUMINO DI MENO 2023”: « ADERIAMO ALL’INIZIATIVA PROMOSSA DALLA TRASMISSIONE “CATERPILLAR” DI RAI RADIO2 (16/2) »

13.41 - mercoledì 15 febbraio 2023



ENERGIA PER LE COMUNITA’ ANCHE QUEST’ANNO IL CREDITO COOPERATIVO E CONFCOOPERATIVE ADERISCONO ALL’ INIZIATIVA “M’ILLUMINO DI MENO” PROMOSSA DA RAI RADIO2 LA FORZA E LE BUONE PRASSI DELLA COOPERAZIONE PER UNA TRANSIZIONE ECOLOGICA GIUSTA E SOSTENIBILE.

Per il quindicesimo anno consecutivo il Credito Cooperativo e, per il quarto anno, Confcooperative aderiscono all’iniziativa “M’illumino di meno” promossa dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio2 in occasione della Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, che si svolgerà domani 16 febbraio.

In questa occasione Federcasse(Federazione italiana delle BCC e Casse Rurali) e Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane), insieme alle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca ed alla Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige, hanno proposto alle Banche di Credito Cooperativo e alle cooperative aderenti alla Confederazione di ideare iniziative di risparmio energetico che abbiano come filo conduttore il tema “Cooperative, energia per le comunità”. È questo, difatti, lo slogan scelto per “raccontare” l’impegno delle BCC e del movimento cooperativo nel promuovere il bene comune, il “ben-essere della comunità” e la qualità della vita, integrando l’equilibrio tra impatto sociale, ambientale ed economico delle attività nella propria mission, con un impegno concreto che si traduce in politiche attive dirette ai soci e alla collettività.

Viene in questo modo rilanciato il tema che vede nella Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili la festa di una “grande comunità energetica”, che agisce e si impegna per creare le condizioni adeguate ad una transizione ambientale giusta e solidale, supportando le azioni volte a rimuovere alcuni degli ostacoli più ingombranti ad un urgente sviluppo dell’economia circolare, che si traduce anche in una occasione strategica per un equilibrato sviluppo sociale.

Le buone pratiche della cooperazione

Oltre l’80% dell’energia acquistata e consumata dalle diverse articolazioni del Credito Cooperativo proviene da fonti rinnovabili.

Le cooperative elettriche storiche dell’arco alpino aderenti a Confcooperative producono 500GWH da fonte idroelettrica per 100.000 utenze tra famiglie e imprese. Sono migliaia le cooperative associate a Confcooperative che nell’agroalimentare, nel welfare, nell’abitazione, nel settore produzione lavoro e servizi, nel consumo e nella distribuzione al dettaglio generano energia da fonte rinnovabile e da processi di economica circolare. Solo nel 2022 hanno investito oltre 1,2 miliardi di risorse aggiuntive.

Risparmio energetico. Le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali italiane da anni promuovono la diffusione delle energie rinnovabili presso soci e clienti e adottano soluzioni green. Nel 2021, il Credito Cooperativo ha risparmiato in media il 23,5% in più di emissioni di CO2 rispetto al 2020. Nel 2022, attraverso il Consorzio BCC Energia, sono state risparmiate emissioni per 38.930 tonnellate di CO2.

Confcooperative, utilizzando energia green, ha risparmiato emissioni per 650 mila kg di CO2, un risparmio che equivale a 70mila litri di gasolio in meno consumato.

Comunità Energetiche Rinnovabili. Confcooperative e un numero crescente di BCC promuovono e sostengono la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), realizzate secondo logiche comunitarie, di sostenibilità e non speculative. Confcooperative è operativa per fornire supporto alla costituzione e al finanziamento di CER e per farlo ha avviato tavoli di lavoro con i territori a tutti i livelli: Comuni, famiglie, piccole imprese, associazioni locali, associazioni ambientaliste, parrocchie, diocesi. Ha siglato accordi di collaborazione con Faci, Cei, Uncem ed Enea.

BancaBosco. Il progetto di “bosco diffuso” BancaBosco, lanciato da Federcasse nel 2021 su iniziativa delle Giovani Socie e dei Giovani Socie delle BCC, conta oggi 2.307 alberi piantati in 24 Comuni italiani (il numero è in progressivo aumento).

Mobilità sostenibile. Nel 2022 le BCC hanno messo a disposizione dei propri clienti, presso le proprie sedi, oltre 100 infrastrutture di ricarica. Power Energia, società di sistema di Confcooperative, ha finanziato 10 progetti per la diffusione di mobilità sostenibile tra colonnine e auto ibride.

Carta certificata. Il 67% della carta utilizzata nelle diverse articolazioni del Credito Cooperativo è certificata FSC.

Nell’ambito del progetto “Microfinanza Campesina in Ecuador”, attivo dal 2022, il Credito Cooperativo ha erogato oltre 4 milioni di crediti agevolati per progetti in ambito di sostenibilità ambientale, dall’installazione di pannelli solari nelle comunità di campesinos e indigeni, alla riforestazione di territori andini, alla diffusione di “cucine ecologiche” nelle aeree rurali dell’Ecuador.