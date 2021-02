GIOVENTÙ NAZIONALE TRENTINO * BABY GANG A ROVERETO: « NON CI SIA SPAZIO PER GIUSTIFICAZIONI PER DERUBRICARE QUESTI FATTI GRAVISSIMI A SEMPLICI “RAGAZZATE” »

Non è una ragazzata: è un crimine! I recenti fatti di cronaca, che hanno come protagonista una baby gang dedita alla violenza e alla sopraffazione, sono allarmanti e non si può far finta di nulla. Tutto ciò, infatti, denota prima di tutto una situazione socialmente allarmante perché questi ragazzi hanno perso totalmente il senso della misura, della legalità e dello stato. Qualunque situazione di disagio e o di povertà educativa, però, non può giustificare atteggiamenti criminali di sopraffazione, di intimidazione e di violenza che rasentano peraltro un metodo mafioso vero e proprio.

Queste azioni sono criminali e lasciano delle vittime ed è dovere della parte sana della società prendere posizione a fianco di chi è stato brutalmente aggredito: non ci sia spazio per giustificazioni di sorta o per derubricare questi fatti gravissimi a semplici “ragazzate”.

È per queste ragioni che oggi scendiamo in piazza; per far comprendere alle vittime che non sono sole, che la comunità roveretana e trentina è – e sarà sempre – dalla loro parte, affinché non si lascino intimorire e siano pronte a denunciare.

È proprio questo il senso dello slogan “e ora pestate anche Noi”. Così come in altri tempi i ragazzi risposero alla violenza mafiosa con “e adesso ammazzateci tutti”, anche Noi idealmente ci stringiamo attorno ai ragazzi che hanno dovuto subire la violenza di un branco che si sente intoccabile e agisce in modo criminoso.

Siamo in piazza con le vittime, dalla parte del rispetto e della legalità, e invitiamo i cittadini perbene e le Istituzioni a fare lo stesso: prendiamo posizione, non abbandoniamo Rovereto al caos e alla criminalità!

*

Gioventù nazionale Trentino