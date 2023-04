“TEAM WASD FLL-102“ * “FIRST LEGO LEAGUE”: « QUATTRO GIOVANI DI 16 ANNI DEL LICEO STEAM INTERNATIONAL DI ROVERETO (TN), ALLA COMPETIZIONE NAZIONALE DI ROBOTICA »

11.20 - mercoledì 5 aprile 2023

Siamo un gruppo nato per poter partecipare alla competizione nazionale di robotica chiamata “First Lego League”; il nome del team è “W.A.S.D.” , esso è l’acronimo della frase “We Aim for Scientific Development”.

FIRST® LEGO® League Challenge è una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni. Ogni anno viene annunciata una nuova sfida sulla quale i team partecipanti si devono confrontare. Le competizioni si sviluppano su 4 prove distinte, così suddivise: gara di robotica, progetto tecnico, progetto innovativo, valori fondamentali.

Il progetto innovativo consiste nella realizzazione e presentazione di una ricerca scientifica sulla tematica assegnata. In questa fase i concorrenti sono liberi di utilizzare tutti gli strumenti che preferiscono per documentare la ricerca effettuata e presentarla davanti a una giuria di esperti. Il tema è molto ampio e si presta ad approfondimenti di vario genere. Nel caso in cui la giuria ritenesse di alto valore uno o più progetti scientifici, può decidere di proporre i nominativi della/e squadra/e al premio Oltre la Robotica, organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Le squadre selezionate per il premio “Oltre la robotica” concorreranno inoltre alla selezione per il Global Innovation Award, che prevede, oltre a un riconoscimento pecuniario, risonanza a livello accademico e politico (la squadra vincitrice del premio 2012 è stata ricevuta alla Casa Bianca), talvolta anche la possibilità di veder brevettato il proprio prodotto.

Il nostro gruppo è composto da due ragazze e da due ragazzi di 16 anni e frequentiamo il terzo anno del Liceo Steam International di Rovereto, un liceo scientifico delle scienze applicate internazionale. Recentemente abbiamo partecipato alle qualificazioni della competizione e siamo stati selezionati per la fase successiva del progetto innovativo; per questo motivo stiamo lavorando affinché il nostro progetto possa essere il più completo possibile.

Team W.A.S.D. FLL-102