SWG * UCRAINA-RUSSIA: « GLI ITALIANI VORREBBERO FERMARE LA GUERRA, PUTIN RITENUTO RESPONSABILE DELLA MORTE DI NAVALNYJ »

12.01 - martedì 27 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dopo due anni di drammatici combattimenti una larga maggioranza di italiani ritiene che non abbia più senso proseguire la guerra perché appare difficile per gli ucraini migliorare la situazione sul campo rispetto alle posizioni attuali. Un atteggiamento pragmatico che quindi mette in conto l’eventualità di sacrificare alcuni territori dell’Ucraina per evitare il protrarsi del conflitto e ulteriori vittime inutili.

Il sostegno agli ucraini rimane prevalente, ma ben 4 italiani su 10 si sfilano e evitano di esprimersi a favore di una o dell’altra fazione. Si nota un supporto significativamente più compatto alle truppe di Zelensky da parte degli elettori di centro e centrosinistra, minore invece nel centrodestra.

Si indebolisce, pur rimanendo maggioritario, il consenso alle sanzioni nei confronti della Russia, mentre sull’invio delle armi agli Ucraini rimane costante la spaccatura nell’opinione pubblica italiana: i contrari superano di misura i favorevoli, stesso quadro registrato all’inizio del conflitto.

Sulla questione Navalnyj, infine, è opinione diffusa che sulle responsabilità di Putin non ci siano dubbi e che l’Italia, assieme all’UE, deve reagire duramente nei confronti del regime russo. Tuttavia non è trascurabile la quota di chi vuole aspettare l’esito delle decisioni di medici e giudici sul decesso del leader dell’opposizione prima di esprimersi (25%) e di chi preferirebbe evitare interferenze nelle questioni interne russe (32%).