STRISCIA LA NOTIZIA * VOTAZIONE FESTIVAL SANREMO: “ QUASI 4 MILIONI DI PREFERENZE NON REGISTRATE, DATI DI UN UNICO GESTORE TELEFONICO “

19.50 - lunedì 18 marzo 2024

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Rai Scoglio 24” con un nuovo aggiornamento di Pinuccio sul caos televoto alla finale di Sanremo 2024.

I voti non registrati, riferisce una fonte, sarebbero quasi 4 milioni, e si tratta di quelli trasmessi da un unico operatore telefonico. Un numero, quindi, destinato a crescere quando anche gli altri gestori comunicheranno i loro dati. I voti validi, ricorda l’inviato del tg satirico, sarebbero in tutto 1 milione e mezzo circa. Sul caso si è esposto anche il Codacons che ha chiesto spiegazioni alla tv di Stato. La Rai, in risposta, ha fornito un link al proprio sito in cui non si trovano però pubblicati i numeri dei voti, ma soltanto le percentuali.

Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).