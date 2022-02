GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * WEB SECURITY: « INDIVIDUATA UNA VIOLAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI, LA SITUAZIONE È STATA PREVENTIVAMENTE NOTIFICATA ALLA POLIZIA POSTALE »

18:20 - 8/02/2022

Il Gruppo informa che i propri sistemi hanno subito un attacco informatico da parte di soggetti esterni che ha provocato l’indisponibilità di alcune piattaforme informatiche in uso al Gruppo. L’erogazione dei servizi forniti dal Gruppo e la sicurezza degli impianti non sono in ogni caso mai state coinvolte.

Il Gruppo ha immediatamente adottato tutte le misure per limitare gli effetti e la diffusione dell’attacco attivando le azioni necessarie per tutelare tutte le controparti potenzialmente coinvolte con il supporto di un team di esperti di sicurezza informatica.

In questa fase di verifiche ancora in corso, non c’è evidenza del fatto che ci sia stata una fuoriuscita di dati relativi al business o personali.

La situazione è stata preventivamente notificata alla Polizia Postale e alle autorità competenti per la protezione dei dati.

La sicurezza per noi è una priorità: è massimo l’impegno per ripristinare la piena operatività nel modo più veloce possibile, compatibilmente con la necessità di garantire la massima sicurezza del processo.

In linea con la trasparenza che ha sempre contraddistinto il proprio operato saranno forniti eventuali aggiornamenti sulla situazione in corso. Grazie per la comprensione.