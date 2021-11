UIL SCUOLA TRENTO – IRASE NAZIONALE * ISPETTORI SCOLASTICI: « IL 22/11 AL VIA LO STAGE DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA “ZOOM“, LUCIANO CHIAPPETTA DIRETTORE DEL CORSO »

18:18 - 20/11/2021

Concorso per Ispettori Scolastici. Parte il corso di formazione Iprase nazionale, su richiesta della Uil Scuola Trento, offre un Corso di Formazione di caratura nazionale. Direttore del corso il dottor Luciano Chiappetta, già Dirigente Generale del Miur. La massima carica ministeriale.

Com’è ben noto, all’interno del mondo della Scuola, è ormai prossimo il concorso per Dirigenti Tecnici nella nostra provincia. Da tempo la UIL SCUOLA ha chiesto con forza l’istituzione della figura dell’ispettore scolastico, da reclutare attraverso un concorso idoneo, che consenta di superare gli evidenti limiti della odierna chiamata diretta: una modalità discrezionale che ne rende oggettivamente difficile il completo riconoscimento ed il pieno esercizio del ruolo.

L’Ispettore è una figura strategica per il sistema scuola, presente sul tutto il territorio nazionale, ma che non si è mai voluto regolare in Trentino. Figura strategica, perché può essere punto di riferimento per le diverse professionalità che operano nella scuola, capace di coordinare e verificare il corretto funzionamento delle istituzioni che concorrono alla formazione delle nuove generazioni. Ma non solo.

All’Ispettore il compito di supportare le spinte innovative, di riconoscere la necessità dei diversi ruoli che in questo sistema operano, di individuare le possibili soluzioni ai conflitti che possono nascere nella quotidianità contribuendo alla costruzione di un sereno ambiente di lavoro.

In previsione del concorso, lo ripetiamo ancora: fortemente voluto dalla UIL Scuola, si propone quindi all’attenzione di tutta la Comunità scolastica, un percorso di preparazione che prevede la presenza di esperti e formatori di rilevanza nazionale per un ampio excursus che tenga anche conto delle peculiarità della nostra Provincia in relazione alla normativa nazionale ed europea.

IRASE Nazionale, l’Istituto per la Ricerca Accademica e Sociale – Ente di formazione accreditato e qualificato presso il Ministero dell’Istruzione, ha predisposto il percorso formativo declinato per il Trentino. Il Corso si aprirà lunedì 22, si svilupperà attraverso 13 lezioni con cadenza settimanale, in orario 15.30 – 18.30. L’attività formativa si terrà “a distanza”, su piattaforma zoom.

Ci auguriamo che tale proposta incontri il favore di chi, dedicando esperienza e passione ad una professione bella e difficile, opera quotidianamente nella nostra Scuola.

*

Coordinatrice Dirigenti Scolastici

UIL Scuola Trentino Alto Adige Südtirol

Elina Massimo