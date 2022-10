PAT * INTERNAZIONALIZZAZIONE: « AVVIATO IL PERCORSO PER IL PIANO STRATEGICO PROVINCIALE, IL WORKSHOP DÀ IL VIA AD UN PERCORSO DI CONFRONTO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA »

17.17 - martedì 18 ottobre 2022

Internazionalizzazione: avviato il percorso per il Piano strategico provinciale.Il workshop di domani dà il via ad un percorso di confronto con le associazioni di categoria, con l’intento di redigere un programma pluriennale a supporto delle imprese trentine. Definire, insieme alle associazioni di categoria, le strategie vincenti per promuovere il Trentino sui mercati internazionali. Questo l’obiettivo del workshop organizzato dalla Provincia autonoma di Trento in collaborazione con Trentino Sviluppo nell’ambito del Comitato strategico provinciale per l’internazionalizzazione, che si terrà domani, mercoledì 19 ottobre, a partire dalle ore 9.30 nella sede di piazza Dante.

L’evento è pensato per essere il primo step di un percorso a tappe che culminerà con la redazione di un “Piano strategico”, che rappresenterà una solida e concreta proposta di programma pluriennale per l’internazionalizzazione del “sistema Trentino”. Durante l’incontro è previsto l’intervento di Prometeia, ente di ricerca e consulenza riconosciuto a livello internazionale sui temi dello sviluppo economico, che presenterà i risultati di una ricerca incentrata anche sull’export delle imprese del territorio provinciale. Al workshop parteciperanno, oltre ai membri del Comitato, anche rappresentanti istituzionali di Trentino Marketing e della Camera di Commercio di Trento, oltre ad alcuni imprenditori che, assieme ai vertici delle associazioni di categoria, porteranno le istanze del tessuto produttivo locale.

Due anni e mezzo di pandemia, le difficoltà sempre crescenti nel reperimento delle materie prime, la guerra che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi di elettricità e gas. Sono solo alcuni degli ostacoli che si trovano oggi ad affrontare le imprese, per le quali cercare nuove opportunità oltre confine e consolidare la propria presenza all’estero diventa uno strumento fondamentale. Proprio per questo La Provincia autonoma di Trento ha deciso di impegnarsi a definire il “Piano strategico provinciale per l’internazionalizzazione”, i cui punti cardine verranno definiti insieme alle categorie economiche del territorio.

Questa decisione è maturata all’interno del Comitato strategico provinciale per l’internazionalizzazione, un tavolo permanente per il confronto fra soggetti pubblici e privati nato nel 2020 per delineare una programmazione strategica di “sistema”, valorizzando competenze, risorse e sinergie già presenti e proiettandole sugli scenari globali. Comitato composto dalla Provincia e dai vertici di Confindustria Trento, della Federazione Trentina della Cooperazione, dell’Associazione Artigiani del Trentino e di Confcommercio Trentino.

Questa prima giornata di confronto sarà suddivisa in due specifici momenti. La mattina verrà dedicata ad analizzare la capacità del territorio provinciale di approcciare i mercati esteri e lo scenario economico internazionale con il quale le imprese devono confrontarsi. Nel pomeriggio si darà invece spazio a un confronto con tecnici e imprenditori per stimolare una discussione partecipata, volta a raccogliere opinioni e feedback degli stakeholder mediante tecniche strutturate, che agevolino l’interazione tra i partecipanti.

*

Foto: Michele Purin