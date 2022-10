MEDIASET – CANALE 5 * ” STRISCIA LA NOTIZIA: « SETTIMO TAPIRO D’ORO A FEDEZ PER LA POLEMICA SUL PRESUNTO SFRUTTAMENTO DEL FIGLIO LEONE »

17.15 - martedì 18 ottobre 2022

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Fedez, il 7° della carriera, dopo la polemica per il presunto “sfruttamento” del figlio Leone, distolto dai suoi disegni per “posare sorridente” in una storia su Instagram.

«Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare», chiarisce il rapper, che aggiunge: «In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto».

