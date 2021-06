COMUNE DI TRENTO * SEZIONE GIURISDIZIONALE CORTE DEI CONTI: « IL SINDACO IANESELLI HA INCONTRATO CHIARA BERSANI, LA NUOVA PRESIDENTE »

Il sindaco Ianeselli ha incontrato la nuova presidente della Corte dei Conti di Trento. Incontro di cortesia stamane tra il sindaco di Trento Franco Ianeselli e Chiara Bersani, la nuova Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti presso la sede di Trento.

Nel corso del colloquio – una visita di cortesia per conoscersi ma anche l’occasione per parlare di lavoro e per presentare la città alla giurista – il primo cittadino ha rinnovato alla presidente Bersani – laureata con lode in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli – la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a proseguire nella collaborazione tra le due istituzioni il cui scopo finale è – nell’interesse dei cittadini – la massima efficienza della macchina amministrativa pubblica.