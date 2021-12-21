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SWG * INTENZIONI DI VOTO – AL 20 DICEMBRE 2021: « PD AL 22,2% / FDI 19,7% / LEGA 19,6% / M5S 13,9% / FI 7,4% / AZIONE 4,0% »
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17:22 - 21/12/2021
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