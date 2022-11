SINDACATI CUB E SBM * SCIOPERO GENERALE: « IL 2 DICEMBRE CORTEO CITTADINO A TRENTO, CON CONCENTRAMENTO IN PIAZZA DANTE (ORE 09.00) »

13.00 - mercoledì 30 novembre 2022

IL 2 DICEMBRE 2022 SCIOPERO GENERALE -Contro la Guerra, il caro bollette e la precarietà – Per i Diritti Universali, l’incremento automatico dei salari e la piena occupazione

CORTEO CITTADINO A TRENTO, CONCENTRAMENTO IN PIAZZA DANTE ALLE ORE 9:00

SIAMO PER L’USCITA DELL’ITALIA DALLA NATO:

per la chiusura di tutte le basi militari USA e NATO presenti in Italia;

contro l’invio di materiale bellico in Ucraina, in Arabia Saudita e contro ogni missione militare italiana nel mondo, al servizio delle multinazionali e della finanza internazionale;

contro la guerra come strumento di risoluzione delle controversie fra stati-nazione;

contro il sovvenzionamento del regime di Kiev da parte della UE, giunto a 18 MLD in 12 mesi;

contro l’aumento delle bollette dell’energia utile a finanziare il massacro oggi in atto di intere popolazioni e, allo stesso tempo, per portare a compimento l’opera speculativa di esasperazione delle dinamiche di liberalizzare a favore dei gestori monopolisti;

SIAMO PER L’USCITA DELL’ITALIA DALL’UNIONE EUROPEA:

contro l’apparato disciplinare UE ed il sistema digitale sperimentato con il green pass;

contro l’imposizione di modelli culturali ed ambientali che devastano il nostro territorio;

contro le multinazionali che spadroneggiano in UE, contro OGM, diserbanti, pesticidi, contro dominio delle forme di vita brevettate…

UE e NATO sono apparati giganteschi che fagocitano risorse tolte alla scuola, alla sanità, al sistema pensionistico pubblici.

SIAMO PER IL RILANCIO DELLA SANITÀ PUBBLICA:

con il potenziamento della medicina di base;

con il recupero e potenziamento dei presidi sanitari e assistenziali territoriali diffusi;

con la difesa radicale della libertà di cura e contro ogni forma di obbligo sanitario (vaccinale o altra manipolazione forzata del corpo umano);

il sistema sanitario deve servire a curare le malattie e non a far fare profitti alle multinazionali;

il personale medico e sanitario sospeso oltre a rientrare in servizio effettivo subito e senza condizioni, deve recuperare tutti gli stipendi persi.

LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ’ SMETTANO DI ESSERE TERRENO DI INDOTTRINAMENTO:

devono riprendere la faticosa strada di istruzione e formazione attraverso percorsi disciplinari limpidi e non manipolati da logiche aziendali e dall’invasione di agenzie private;

la ricerca scientifica deve tornare pubblica e trasparente; nessun privato può ricevere finanziamenti pubblici per la ricerca;

gli INVALSI devono essere smantellati;

va cancellata l’Alternanza Scuola Lavoro, utile alla logica delle imprese e all’ addestramento al lavoro senza diritti e gratuito;

siamo per il potenziamento degli organici docenti e ATA.

siamo contro lo smantellamento della Scuola dell’infanzia trentina col suo alto valore formativo; deve essere fermato il progetto di degradazione per favorire la privatizzazione della formazione 0 – 6 anni, con devastazione della qualità dell’insegnamento da affidare a operatrici e operatori sottopagati e dequalificati.

IL SISTEMA PENSIONISTICO PUBBLICO DEVE RECUPERARE ASSOLUTA CENTRALITÀ:

le pensioni vanno rivalutate automaticamente in relazione all’inflazione;

le pensioni minime devono garantire autonomia economica alle persone;

la Legge Fornero va cancellata, rivendicando un’età pensionabile a 60 anni di età;

le pensioni di invalidità sono delle vergognose elemosine e vanno adeguate ad una vita dignitosa, il sistema di valutazione delle patologie invalidanti non deve essere un calvario burocratico sadico;

l’INPS va difeso contro il depauperamento da parte delle casse professionali in fallimento, deve essere separata la previdenza dall’assistenza, va semplificato l’accesso ai servizi a tutta la cittadinanza.

IL LAVORO ESISTE ANCORA!

Va lanciato un grande piano di investimenti per la salvaguardia del territorio, la prevenzione dai rischi idrogeologici, la sistemazione del patrimonio culturale e paesaggistico del paese!

siamo per la piena occupazione e la riduzione delle ore settimanali di lavoro;

siamo per una lotta in tutti i settore al precariato e ai contratti atipici;

lottiamo per il rilancio salubrità dei luoghi di lavoro contro gli incidenti lavorativi anche mortali;

siamo per il recupero e il rilancio della centralità della cultura del lavoro come valore universale e individuale, contro i carichi operativi, dei ritmi oppressivi, e le responsabilità scaricata verso il basso.

rilanciamo il recupero automatico e tempestivo dell’inflazione, ma non basta, vogliamo una redistribuzione della ricchezza ora nelle mani di pochi ultra ricchi;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che va rivisto e garantito come strumento contro il lavoro nero e sottopagato.

SIAMO CONTRO L’ALTA VELOCITÀ/CAPACITÀ ED OGNI “GRANDE OPERA” SPECULATIVA!

Il progetto di Bypass ferroviario presentato da RFI, e sostenuto a gran voce dal Comune e dalla P.A.T., si sta rivelando sempre di più un’opera priva di ogni utilità ed altamente pericolosa per l’intera cittadinanza, con espropri forzati di case e terreni, prosciugamento di risorse idriche, fonte di grave inquinamento e pericolo di frane sul Monte Marzola. Vogliamo:

Il blocco della progettazione e dei lavori per la costruzione della Circonvallazione ferroviaria di Trento e di quella (prossima) della città di Rovereto; più in generale, il blocco di tutte le attività connesse alla realizzazione della linea T.A.V./T.A.C. sulla valle dell’Adige;

La rinuncia definitiva, con atto politico, alla realizzazione del raccordo della autostrada A31 con la A22 (c.d. Valdastico Nord);

L’impiego delle risorse del PNRR al fine di bonificare le aree urbane altamente inquinate e nocive per l’intera popolazione di ex SLOI ed ex CARBOCHIMICA situate nella zona di Trento Nord, tra le altre cose interessate dall’uscita della progettata linea T.A.V./T.A.C.;

L’impiego delle risorse provenienti dalla Autostrada del Brennero A22 per il potenziamento e l’ammodernamento dell’attuale linea ferroviaria, con particolare riguardo al trasporto pubblico locale o pendolare.

LAVORATRICI E LAVORATORI TORNIAMO A ESSERE PROTAGONISTI ATTIVI DEL NOSTRO DESTINO E NELLA SOCIETÀ, NESSUNA DELEGA AI SINDACATI DI REGIME.

C.U.B. Trento

S.B.M.Trento