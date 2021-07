LEGA TRENTINO * REFERENDUM: BINELLI, « TORNIAMO IN PIAZZA PER ASCOLTARE I CITTADINI, GAZEBO PRESENTI A TRENTO – ROVERETO PERGINE VALSUGANA – VAL RENDENA – VAL DI FASSA E FIEMME – »

Referendum: la Lega torna in piazza per ascoltare i cittadini.

Continua la raccolta firme della Lega a sostegno della riforma della giustizia nelle piazze dei vari comuni trentini. Una raccolta firme che già lo scorso fine settimana ha fatto registrare un forte interesse anche da parte dei trentini. “Si tratta – spiega il Commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli – di una campagna fortemente voluta dalla Lega e da Matteo Salvini per dare una giustizia libera da ingerenze della politica e giusta. Il mio ringraziamento va soprattutto ai tantissimi militanti che in questi giorni sono presenti ai vari gazebo, dando una copertura capillare, ma anche agli amministratori locali, parlamentari, sindaci, consiglieri comunali e provinciali che garantiranno l’autenticazione delle firme con cui restituiremo la parola al popolo”. I gazebo saranno presenti a Trento, Rovereto, in Val Rendena, Val di Fassa e Fiemme, a Pergine Valsugana e in tante altre piazze.