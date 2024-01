SMI TRENTINO * TELECONSULTO: PAOLI, « LA MAGGIORANZA DELLA MEDICINA GENERALE NON COLLABORERÀ, SU QUANTO PREVISTO DAL SINDACATO MINORITARIO »

15.45 - mercoledì 17 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In considerazione delle dichiarazioni rese a mezzo stampa (Corriere del Trentino) oggi da un Sindacato minoritario della medicina generale che fa supporre che ci siano trattative fuori contesto tra questa minoranza e l’Assessorato alla salute di Trento, a nome di tutti i medici di medicina generale del Trentino

SMI, sindacato di maggioranza assoluta in Trentino della medicina generale segnala quanto segue:

1) I medici di medicina generale del Trentino non fanno attualmente esami ecografici per APSS nei propri ambulatori perché non è previsto dai nostri accordi nazionale e provinciale e perché è già tanto se riescono a smaltire giornalmente gli 80-100 contatti che necessitano di clinica. Se le fanno, hanno diritto ad essere retribuiti dal cittadino come libera professione

2) Gli accessi al pronto soccorso non si riducono quindi, di conseguenza, facendo pagare al cittadino la prestazione della ecografia, e non solo, nei nostri ambulatori o in quelli delle farmacie dei servizi, ma aumentando il personale dipendente degli Ospedali, della specialistica convenzionata, della specialistica accreditata tutti giorni compreso il sabato.Dando ai cittadini che ne hanno diritto servizi gratuiti.Il fast treck in questo non centra nulla con le trattative della medicina generale.

3) Non abbiamo contezza della sensibilità dell’Assessore Tonina manifestata solamente, se è vero, ad un sindacato minoritario della medicina generale in un incontro ufficioso in riferimento alla deburocratizzazione e digitalizzazione dei nostri medici.E non accettiamo che un sindacato parli a nome di tutti, anche di coloro che non sono da lui rappresentati.

Dobbiamo ringraziare invece della sensibilità verso la nostra de burocratizzazione e digitalizzazione, concretamente, il Presidente del Comitato aziendale APSS per la medicina generale che ha investito tempo, risorse e tecnici dipendenti per attuare un piano di semplificazione nella medicina generale che deve però ora manifestarsi entro questa primavera con fatti concreti.Al pari delle reti professionali locali previste dal nostro ACN.E dei progetti sulla telemedicina triennali che hanno un fondo attuale già stanziato dal 1 gennaio 2022 in riferimento anche al Pnrr Missione 6

4) Ufficialmente, l’Assessore Tonina ha ripetuto anche ieri, durante la seduta del Comitato aziendale della medicina generale, alla presenza del Direttore Generale, che i suoi prossimi incontri con la medicina generale verteranno su due capisaldi che gli stanno attualmente a cuore:

a) Abbattimento delle liste d’attesa

b) Riduzione dell’uso del pronto soccorso ospedaliero per codici di minor gravità

SMI, sindacato di riferimento della medicina generale trentina ha già presentato le sue soluzioni in Provincia e attende di essere messo al corrente della piattaforma contrattuale dal Dipartimento Sanità della Provincia autonoma di Trento. La maggioranza della medicina generale, nei suoi attuali cinque settori, non collaborerà affatto su quanto previsto dal sindacato minoritario, in riferimento a teleconsulto etc, ma solo in seguito a concertazione con la parte pubblica, se accetterà le nostre proposte e le nostre aspettative economiche.

*

Dr. Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino e Coordinatore nazionale per la Telemedicina