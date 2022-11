“CITTADINI UNITI PER IL TRENTINO” – ONDA * PELLET: « 80/90 EURO AL QUINTALE, DOPO LA TEMPESTA VAIA NON SI POTEVA GOVERNARE MEGLIO LA FILIERA LEGNO? »

16.02 - venerdì 11 novembre 2022

“Pellet de madeira, energia economica e limpa, 100% pinus” questo è il materiale che brucerò nei prossimi mesi. Proviene dallo stato brasiliano del Paraná a sud di San Paolo a 10.000 chilometri dal Trentino. Pare in linea con l’agenda 2030 tanto sbandierata anche dalla nostra provincia e con uno sviluppo sostenibile?

E’ il mercato bellezza. “Business as usual”. Con il pellet trentino venduto a 80/90 euro al quintale, prezzi triplicati dallo scorso aprile, è evidente che lo si compra dove si paga meno.

Anche se dal Brasile arriva con una nave che impiega 20 giorni di navigazione per arrivare al porto di Genova da dove poi, su gomma, si diparte anche per le nostre valli, per questo si brucia non so quanto gasolio.

Ma proprio non potevano fare nulla i politici nostrani? Dopo la tempesta Vaia non si poteva governare meglio la filiera del legno? Le foreste “anima” del Trentino, coprono il 60% di territorio e crescono al ritmo di circa 1 milione di metri cubi all’anno, su 106.000.000 metri cubi biomassa totale. Vale la pena ricordare che sono praticamente tutte pubbliche, proprietà collettive, patrimonio delle comunità.

“Solo il 4% degli scarti di lavorazione viene reimpiegato, per scopi energetici o per la produzione di pellet, all’interno dei cicli produttivi aziendali. Il 60% della segatura e dei trucioli vengono venduti ad operatori nazionali, principalmente per la produzione di pellet. La restante parte viene utilizzata per scopi energetici o come lettiera in zootecnia” (cfr. La filiera Trentina del legno).

Forse è tempo che la politica si occupi seriamente di questo “mercato” e delle speculazioni che coinvolgono le aziende energetiche. Mettendo finalmente in pratica le vuote parole presenti nel Patto per lo sviluppo sostenibile del Trentino sottoscritto il 5 novembre del 2021.

*

Aldo Collizzolli

Cittadini Uniti per il Trentino -ONDA-