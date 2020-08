MARCELLO CARLI * AMMINISTRATIVE TRENTO: « OGGI HO SOTTOSCRITTO LA CANDIDATURA A SINDACO, ALLA PRESENZA DI MOLTISSIMI CANDIDATI DELLE TRE LISTE CHE MI SOSTENGONO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Oggi ho sottoscritto la candidatura a Sindaco di Trento, alla presenza di moltissimi candidati delle tre liste che mi sostengono. Sono onorato di mettermi a disposizione per interpretare un progetto di forte rilancio di una stupenda città, purtroppo ferma da oltre vent’anni.

L’impegno per disinquinare le aree di Trento nord e realizzare un vero centro congressi internazionale ed un teatro all’aperto, interrare la ferrovia, realizzare la funivia del Bondone sarà assoluto.

E poi il tema sociale, determinante per includere nella crescita della città tutte le persone che ci vivono, studiano, lavorano, invecchiano, siano sane o ammalate, per trasformare Trento in una città ideale sul piano sociale.

L’autentica della firma l’ha sottoscritta Claudio Cia, a suggello della grande sintonia con Agire per il Trentino e tutti gli alleati.

Marcello Carli