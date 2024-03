SMI TRENTINO * G7 TRENTO: « DIVIETI MEDICI IN CITTÀ, FATTA CHIAREZZA DALL’ORDINE E DAL COMMISSARIATO (MEGLIO TARDI CHE MAI) »

09.14 - venerdì 15 marzo 2024

Come Smi Trentino ringraziamo il dott. Ioppi per la collaborazione fattiva, con le sue dichiarazioni a mezzo stampa di oggi, di supporto ai medici di medicina generale che in questi giorni devono entrare in Trento città,”consapevoli che la prossima volta anch’egli si saprà impegnare nel rendere consigli alle autorità competenti ben prima della insorgenza della gravità del contesto”. Tenuto presente che ci aveva per primo segnalato il procedimento disciplinare ordinistico per coloro che i certificati Inps li fanno per telefono e non di persona.

Non dubiti, comunque, che anche Smi non collabori con le Istituzioni tanto quanto lui per tutta la pandemia. Ringraziamo, di contro, il Prefetto dott. Santarelli per averci fatto chiarezza, anche se solo a mezzo stampa, oggi giornata conclusiva dell’evento. Meglio tardi che mai.

Smi Trentino