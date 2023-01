PAT * ROVERETO – CAPRIOLO NEL FIUME: « LIBERATO IN NATURA L’ESEMPLARE CHE DA GIORNI ERA NELLE SPONDE DEL LENO, DAL CORPO FORESTALE »

15.35 - sabato 7 gennaio 2023

L’intervento nella tarda serata di ieri. Recuperato, visitato e liberato in natura il capriolo presente sulle sponde del Leno. Nella tarda serata di ieri il capriolo presente da qualche tempo sulle sponde del torrente Leno a Rovereto (Tn) è stato recuperato, visitato e liberato in natura in un luogo idoneo.

Allo scattare del “chiusino”, la gabbia utilizzata a questo scopo, un apposito segnale ha avvisato della presenza del capriolo il personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento, che si è quindi recato sul posto assieme alla veterinaria reperibile dell’Apss.

L’animale è stato sedato, per poterlo visitare. La veterinaria ha accertato che la zoppia è dovuta ad una precedente frattura che l’animale si è procurato autonomamente e che si è calcificata. Constatato il generale buono stato di salute, l’animale è stato quindi liberato in natura in un luogo idoneo.