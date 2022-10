SITI – SOCIETÀ ITALIANA D’IGIENE * COVID: FERRO, « NUOVE DIRETTIVE PER L’USO DELLE MASCHERINE, AUSPICABILE UN PROVVEDIMENTO PRUDENTE E FLESSIBILE »

17.04 - lunedì 31 ottobre 2022



La Società Italiana d’Igiene (SItI) commenta la proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci di far cadere l’obbligo all’uso delle mascherine e il reintegro degli operatori sanitari non vaccinati ma con alcune eccezioni valutate in base alle evidenze scientifiche.

In arrivo nuove norme e direttive sia per l’uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici sia per il termine dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario. A seguito della proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci di far cadere gli obblighi esistenti, la Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) auspica che il provvedimento adottato sia flessibile, permettendo ai direttori sanitari delle strutture di valutare la propria situazione e modulare l’obbligo in base ai reali rischi che si possono correre.

“Non indossare la mascherina nei reparti di malattia infettiva degli ospedali, in oncologia, nei pronto soccorso o nelle residenze per gli anziani sarebbe un azzardo. Siamo in una fase in cui il virus circola ancora e far cadere l’obbligo della mascherina laddove sono presenti soggetti vulnerabili e fragili potrebbe essere rischioso”, dichiara il Dott. Antonio Ferro, Presidente Società Italiana d’Igiene (SItI). Inoltre, “ci dev’essere l’evidenza che chi torna al lavoro non metta a rischio gli altri”, riferendosi alla proposta di reintegro lavorativo di tutti gli operatori sanitari che non si sono vaccinati.

Un appello alla prudenza quello della Società Italiana d’Igiene (SItI) e del suo presidente Dott. Antonio Ferro, il quale auspica che il Ministro della Salute Orazio Schillaci, sulla base delle proprie competenze di medico professionista, adotti un provvedimento modulabile e sostenuto da un’evidenza scientifica.