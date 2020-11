CONSIGLIO PAT * COVID: PRESIDENTE KASWALDER, « LA RICHIESTA DI COMUNICAZIONE SULLA “NUOVA ONDATA DI CONTAGIO“ DEL 29/10 NON SOSTITUISCE QUELLA CHE FUGATTI E SEGNANA SVOLGERANNO DOMANI »

Nota del Presidente del Consiglio Walter Kaswalder. “Con riferimento a quanto riportato sulla stampa di oggi e in alcuni comunicati stampa di ieri, preciso che la richiesta di comunicazione sulla “nuova ondata di contagio da COVID- 19”, protocollata in Consiglio il 29 ottobre 2020, non sostituisce la comunicazione che il Presidente della Provincia e l’assessore alla salute svolgeranno domani in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Ricordo che la Conferenza ha approvato la proposta di un capogruppo di minoranza al fine di avere comunque notizie relativamente alla pandemia in corso e, su richiesta della garante delle minoranze, la seduta è stata aperta a tutti i consiglieri. La richiesta di comunicazione sarà invece presa in esame in una prossima seduta dei capigruppo”.