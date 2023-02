SINISTRA ITALIANA TRENTINO * RFI – LETTERE ESPROPRI: « COMUNE E PAT PRETENDANO TRASPARENZA, CONDIVIDANO IMMEDIATAMENTE E IN MODO COMPLETO TUTTE LE INFORMAZIONI »

08.50 - lunedì 13 febbraio 2023

///

Lettere espropri Rfi. Giovedì 9 febbraio decine di proprietari di abitazioni in via Malvasia, precedentemente non inserite nel piano di espropri, ricevono una lettera da parte di Italfer che comunica l’avvenuta dichiarazione di pubblica utilità e invita a “fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio”.

A fine novembre i condomini di case prossime al SIN exSloi avevano ricevuto sempre da Italfer, la richiesta di consentire l’utilizzo di locali per “l’esecuzione di misure strumentali per la valutazione della qualità dell’aria, del clima acustico e vibrazionale” prima, durante e dopo la realizzazione dell’opera. Si affermava inoltre che “Nel caso in cui venissero rilevati valori significativi, i risultati delle misure verranno comunicate alla direzione lavori che si attiverà per ripristinare le preesistenti condizioni ambientali.”, cosa peraltro praticamente impossibile.

Eppure, non più tardi di lunedì, l’assessore Facchin garantiva ai trentacinque consiglieri circoscrizionali di maggioranza, che avevano avanzato dubbi sul percorso, che solo l’amministrazione comunale aveva e avrebbe mantenuto rapporti con la cittadinanza interessata.

Oggi infine i giornali riportano la rabbia del Sindaco per le modalità utilizzate da Italfer e RFI, ad insaputa della stessa amministrazione comunale-

Quanto sopra descritto conferma ancora una volta che questo progetto, oltre ad essere estremamente critico nella sostanza, lo è anche nel metodo, dal momento che RFI procede spedita senza rispetto persino nei confronti di chi ci amministra.

Ed è stato così fin dai primi passi, nell’estate del 2021, lo abbiamo sempre segnalato e ben venga quindi finalmente la rabbia di Franco Ianeselli, anche se tardiva.

Ma questo non ci basta.

Chiediamo ancora una volta che i nostri amministratori in Comune e Provincia pretendano la massima trasparenza da RFI e che condividano immediatamente e in modo completo tutte le informazioni con i consigli circoscrizionali e le/i cittadine/i.

Chiediamo che siano resi pubblici i dati dei rilievi fin qui effettuati nel SIN, ai quali non si riesce ad avere accesso, e che si facciano nuove analisi, più approfondite.

Invitiamo infine il sindaco, in quanto responsabile della salute dei suoi amministrati, ad agire prestando fede al principio di cautela, che fin qui sembra essere stato ignorato.

*

Per l’Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana, Renata Attolini.