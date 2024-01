SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * CONGRESSO PROVINCIALE: « A TRENTO – PIEDICASTELLO (13/1), GLI ISCRITTI ELEGGERANNO LA NUOVA ASSEMBLEA »

12.22 - lunedì 8 gennaio 2024

Il giorno 13 gennaio 2024 a partire dalle ore 9:30, presso la Sala della Circoscrizione Centro Storico-Piedicastello, in via Verruca 1, si terrà il congresso provinciale del nostro partito.

La giornata sarà strutturata in due momenti: la mattinata – dopo l’introduzione di Peppe de Cristofaro, senatore eletto nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, e la relazione della segretaria uscente, Renata Attolini – sarà dedicata agli interventi dei partecipanti (forze politiche, sindacati, associazioni e singoli) per un momento di confronto, riflessione e dialogo; nel pomeriggio poi gli iscritti di Sinistra Italiana saranno chiamati ad eleggere la nuova Assemblea Provinciale e la Commissione di Garanzia. In un secondo momento poi l’Assemblea Provinciale andrà ad eleggere Segretario/a e Tesorire/a.

Per quanto ci riguarda, crediamo si tratti di un’occasione particolarmente importante non solo per iscritti e simpatizzanti di Sinistra Italiana ma anche per quanti, pur non sentendosi direttamente affini al nostro partito, condividono comunque con noi una visione del Trentino, dell’Italia e dell’Europa basata sui principi di giustizia sociale e ambientale. Per questo motivo abbiamo chiesto a quanti sono attivi nella nostra Provincia in partiti e associazioni di partecipare per costruire tutti assieme un dialogo volto a proseguire il progetto del Trentino che sogniamo.

Convinti sostenitori del ruolo che l’informazione ha nella difesa di una democrazia solida e trasparente, saremmo felici se voleste essere presenti anche voi al momento di dibattito pubblico della mattina. Con la speranza di poterci incontrare di persona al congresso, cogliamo l’occasione per porvi i più cari saluti e i migliori auguri di buon inizio anno.

La Commissione Provinciale Congresso di Sinistra Italiana