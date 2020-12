PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ” TERRA TRENTINA “: « FOCUS SU #RIPARTITRENTINO / TEMPESTA VAIA / PRODOTTI E VINI TRENTINI »

Terra Trentina, focus su #RipartiTrentino, Tempesta Vaia, prodotti e vini trentini. A breve nelle case degli abbonati il quarto numero della rivista istituzionale.

Sarà a breve nelle case dei suoi abbonati il quarto numero di “Terra Trentina”, periodico della Provincia che parla di agricoltura, ambiente e turismo. Anche in questo numero vi è l’emergenza Coronavirus attraverso alcuni approfondimenti che vanno da #RipartiTrentino, ovvero le misure messe in campo dalla Giunta provinciale per la ripartenza, ai progetti delle aziende agricole trentine per rispondere al Covid. Spazio poi ai prodotti a km zero, all’olio del Garda e ai tanti premi ricevuti dai vini trentini.

In sommario, tra gli argomenti di attualità, la Tempesta Vaia, le storie e le emozioni di chi investe in sviluppo rurale, il maltempo di ottobre, il progetto sui mirtilli e il suolo del Liceo da Vinci. Come sempre alcune pagine della rivista sono dedicate ai contributi tecnici e scientifici curati da FEM con il progetto per mappare le api selvatiche e la tecnica dell’insetto sterile. Completano il numero le rubriche, fra cui la nuova proposta de “L’agricoltura eroica” dedicata a chi coltiva il nostro territorio in condizioni difficili.

A questo link si può sfogliare la rivista: