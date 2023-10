SINISTRA ITALIANA * ITEA: ATTOLINI – ZANNINI – YETIM: « SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA HARKATI, SFRATTO RIMANDATO AL 31 GENNAIO »

11.52 - martedì 3 ottobre 2023

Si è svolto questa mattina un picchetto solidale alla Torre 4 di Madonna Bianca, in sostegno alla famiglia Harkati, che, arrivata a fine contratto di un appartamento ITEA, non riesce a trovare un’abitazione adeguata.

Erano presenti per l’Alleanza Verdi e Sinistra, gli esponenti di Sinistra Italiana, Renata Attolini, Jacopo Zannini e Taner Yetim, da tempo in contatto con lo Sportello Casa per Tuttə Trentino.

A seguito della trattativa con la rappresentanza di ITEA e l’Ufficiale Giudiziario, lo sfratto è stato rimandato al 31 gennaio, data comunque provvisoria, perché, grazie al lavoro dello Sportello, la questione è stata portata all’attenzione dell’Alto Commissariato per i Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, con un ricorso d’urgenza che ha consentito il blocco dello sfratto, cui dovrà seguire una decisione del Tribunale di Trento.

Nel programma di Alleanza Verdi e Sinistra il diritto all’abitare è inserito a pieno titolo. Vogliamo politiche abitative che garantiscano a tuttə il diritto ad un’abitazione dignitosa, modulata sui bisogni emergenti, affrontando il problema delle case inutilizzate e degli affitti irregolari, stabilendo la disponibilità immediata di fondi destinati ad alloggi di risulta, vuoti e di proprietà pubblica, in qualsiasi condizione, per far fronte agli sfratti esecutivi e rilanciando il fondo housing sociale per i nuclei che non rientrano nelle graduatorie ITEA e non possono accedere ai prezzi di mercato.

Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana