SILVIO RIGATTI (PRESIDENTE APT GARDA DOLOMITI) * HOTEL LIDO: « IL COMUNE ACQUISTI LA STRUTTURA, L’AUMENTO VOLUMETRIE AREA CATTOI CONSENTIREBBE MIGLIORI PERFORMANCE »

Riva del Garda è la locomotiva del Garda Trentino e non solo: con più di un milione di presenze l’anno è un traino per tanti altri territori. Noi che facciamo turismo non possiamo essere indifferenti quando si parla del futuro di questa località. Non possiamo rimanere in silenzio quando si prospettano nuove palazzine da adibire al turismo su questo territorio. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di nuovi appartamenti turistici, basta appartamenti, hanno superato il limite

Lido Palace oggi ha un valore enorme per il Garda e per il Trentino; abbiamo valutato che il Lido ha un valore tra i 35 e i 40 milioni di euro, lo dicono esperti di settore sulla base di dati quali fatturato, location e potenziale sviluppo. Per questo noi non vediamo male un eventuale aumento di volumetria, se proporzionata agli spazi: si metterebbe il Lido Palace nelle condizioni di fare numeri ancora migliori

Sindaca Santi e Giunta Comunale si adoperano per riparare all’errore storico di non aver acquistato l’area Cattoi quando era all’asta e quando si doveva acquistare; come il parco dell’Ora, la Miralago e l’intera fascia lago, quella zona è strategica: è un’area definibile polmone verde per la città di Riva ed i suoi cittadini. È un parco da adibire ad eventi anche per il turismo, un luogo che renderebbe Riva ancora più verde.

Questa città è la perla del Garda e il fulcro del terzo polo urbano trentino e tutti devono capire l’importanza storica, sociale ed economica di Riva. Doloroso leggere che si dovrà rinunciare alle grandi opere. Se si fosse lavorato invece di tergiversare, e i lavori fossero partiti quando dovevano.

Per la lentezza degli ultimi anni abbiamo perso delle opere. Fanno bene in Comune a Riva del Garda a gridare contro la Provincia di Trento, gli accordi vanno riscritti, ma questo non deve essere motivo di ulteriori ritardi.

Gli amministratori sanno che serve fermezza e sono certo che si batteranno per avere quello che il terzo polo urbano merita.

A tal proposito dobbiamo dire che l’Hotel Lido è un valore enorme per il lago di Garda e per il Trentino… ricordo chi si è esposto ed ha lavorato per far nascere il primo 5 stelle della provincia. L’arrivo del Lido Palace ha fatto alzare l’asticella a tutti nel mondo turistico trentino e dobbiamo dire grazie a chi in quei anni si è adoperato per riportare in vita lo storico Lido Palace. Oggi l’importante ha un notevole valore di mercato; ci vorrebbero ancora strutture alberghiere di qualità a differenza degli appartamenti che ormai hanno raggiunto un limite fin troppo elevato.

Ed ecco che non vedo male uno spostamento di volumetrie dell’Area Cattoi all’Hotel Lido,che metterebbe nelle condizioni la struttura di performare al meglio.

Silvio Rigatti

Presidente Apt Garda Dolomiti Spa (Tn)