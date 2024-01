CONSIGLIO PAT * NOMINE: « QUARTA – QUINTA – SESTA COMMISSIONE, ELETTI I PRESIDENTI – VICE E SEGRETARI »

13.01 - mercoledì 10 gennaio 2024

Quarta, quinta e sesta Commissione, ecco i presidenti, i vice e i segretari. Anche la seconda parte della mattinata ha visto l’elezione dei presidenti, dei vicepresidenti e dei segretari delle restanti Commissioni permanenti.

Quarta commissione, Bosin è presidente, Maule vice

Politiche sociali, sanità, sport, attività ricreative, edilizia abitativa: queste le competenze della Quarta commissione. A presiedere la votazione in qualità di presidente provvisoria è stata Maria Bosin (Patt), segretario questore provvisorio Paolo Zanella (Pd). All’unanimità, con 7 voti, è stata eletta presidente Maria Bosin che ha ringraziato per la fiducia e parlato di una grande responsabilità della Commissione che tratterà temi sentiti e importanti. Chiara Maule (Campobase) è stata nominata vicepresidente all’unanimità. Per il ruolo di segretario è stata proposta Eleonora Angeli (Noi Trentino per Fugatti presidente), votata all’unanimità. Gli altri componenti effettivi della Commissione sono Francesca Parolari (Pd), Stefania Segnana (Lega), Paolo Zanella.

Quinta commissione, Girardi è presidente, Malfer vice

Le competenze della Quinta commissione sono Istruzione, ricerca, cultura, informazione. A presiedere la prima seduta è stato in questo caso Walter Kaswalder (Patt) con segretario provvisorio Mirko Bisesti (Lega). Il voto ha decretato la nomina a presidente, all’unanimità, di Christian Girardi (FdI). All’unanimità vicepresidente è stato votato Michele Malfer (Campobase). Segretaria è stata eletta all’unanimità Eleonora Angeli. Gli altri componenti della Commissione sono Mirko Bisesti, Andrea de Bertolini (Pd), Walter Kaswalder e Lucia Maestri (Pd).

Sesta commissione, Kaswalder è presidente, Parolari vice

Le materie affidate alla Sesta commissione sono Autonomia, affari generali (rapporti internazionali e con l’Unione europea, Euregio, solidarietà internazionale). A presiedere i lavori di stamattina è stato Walter Kaswalder con segretario Luca Guglielmi (Fassa). La maggioranza ha proposto per la presidenza Walter Kaswalder, eletto all’unanimità. Si è detto convinto che si farà un ottimo lavoro: una piccola commissione con temi di grande importanza. Vicepresidente è stata eletta all’unanimità Francesca Parolari, segretario sempre con voto unanime Luca Guglielmi. Gli altri componenti effettivi sono Mirko Bisesti, Francesco Valduga (Campobase).