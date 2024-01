COMUNE TRENTO * “MONTE BONDONE RACE”: « COPPA ITALIA PER CANI DA SLITTA, DIVIETO DI SOSTA IN STRADA DELLE CASERME (12-14/1) »

11.25 - martedì 9 gennaio 2024

Località Viote, divieto di sosta in Strada delle Caserme dal 12 al 14 gennaio. In località Viote dalle ore 15 di venerdì 12 gennaio fino alle 15 di domenica 14 gennaio sarà vietata la sosta nella Strada delle Caserme in corrispondenza dell’intersezione con Strada delle Viote, nei pressi del parcheggio vicino alla Capanna Viote (lato ovest), per permettere lo svolgimento di “Monte Bondone Race”, la coppa Italia per cani da slitta.