CNA TRENTINO ALTO ADIGE * COSTRUZIONI ED IMPIANTI GREEN: « GLI ARTIGIANI DI CNA VENETO VISITANO “NOI TECHPARK“ ED IL TERMOVALORIZZATORE DI BOLZANO »

Costruzioni e impianti green, gli artigiani di CNA Veneto visitano Noi Techpark e termovalorizzatore di Bolzano. Sinergia con CNA Trentino Alto Adige nell’ambito di CNA Nordest sull’edilizia sostenibile. Il 24 gennaio convegno del Triveneto a Klimahouse con il presidente nazionale Vaccarino.

CNA Trentino Alto Adige e CNA Veneto infittiscono la collaborazione sui temi dell’edilizia e dell’impiantistica, con una particolare connotazione green, nel contesto della piattaforma CNA Nordest. Nei giorni scorsi, è stata ospite a Bolzano una delegazione di CNA Veneto, con imprenditori dei settori Costruzioni e Impiantistica. A guidare la delegazione c’era Roberto Strumendo, portavoce del comparto edilizia di CNA Veneto.

Accompagnati da Marco Scrinzi e Gianni Sarti, responsabili in CNA Trentino Alto Adige rispettivamente dei settori Costruzioni il primo e Installazione Impianti e Risanamenti energetici il secondo, gli artigiani veneti hanno visitato il termovalorizzatore di Bolzano quale esempio non soltanto di efficiente smaltimento dei rifiuti, grazie all’impianto di teleriscaldamento che sfrutta l’alta temperatura raggiunta per portare calore in diversi quartieri della città, ma anche di architettura industriale ad elevata efficienza energetica, oltre che esteticamente pregevole. Il direttore dell’impianto, Marco Palmitano, ha guidato la delegazione veneta in una escursione tra le viscere del “mostro tecnologico” che trasforma i nostri rifiuti in calore.

Nel pomeriggio, la delegazione si è spostata al NOI Techpark, dove la Innovation project manager Luisa Marangon ha mostrato i laboratori nei quali si testano i macchinari ed i materiali attinenti alla vita ed alla costruzione degli edifici, con focus sul ricambio d’aria, sugli elettrodi anti-umidità e sui pannelli fotovoltaici di nuova generazione.

La collaborazione tra CNA Trentino Alto Adige, CNA Veneto e CNA Friuli Venezia Giulia troverà un ulteriore momento di concretizzazione nel convegno congiunto “Risanamenti e ristrutturazioni: solo un business per le piccole e micro imprese o anche una nuova cultura dell’abitare e del fare impresa?”, in programma il 24 gennaio, alle ore 10, nella sala Sciliar, nel contesto della Fiera Klimahouse 2020. L’evento sarà moderato da Licia Colò e, oltre alla relazione degli esperti, uno per ciascuna regione, vedrà la partecipazione del presidente nazionale di CNA, Daniele Vaccarino.