ITEA SPA * BILANCIO 2022: PRESIDENTE GEROSA, « RISULTATO POSITIVO ANTE IMPOSTE PARI A 2 MILIONI E 184 MILA EURO, UTILE D’ESERCIZIO A 57 MILA EURO »

Bilancio 2022 chiuso in positivo per Itea Spa. A dare evidenza dell’attività svolta dalla Società al Socio unico, rappresentato all’Assemblea annuale dall’assessore Giulia Zanotelli, presenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, la Presidente di Itea Spa Francesca Gerosa: “Quello appena concluso è stato un esercizio molto complesso per la Società, che ha dovuto fare i conti con diversi fattori condizionanti esterni che hanno messo a dura prova un contesto, quello oggetto della mission di Itea, già di per sé connotato da difficoltà, e il superamento dei diversi step fissati dalle più importanti sfide intraprese dalla Società per migliorare e incrementare il patrimonio abitativo. Nonostante ciò, l’impegno e lo sforzo della Società sono stati grandi: Itea oggi è impegnata nel cuore delle attività che le consentiranno di centrare tutti gli obiettivi prefissati affrontando le sfide con successo e al tempo stesso senza perdere di vista il quotidiano, cercando costantemente soluzioni concrete per le famiglie colpite dagli effetti del “caro energia”, e al futuro per dare nuove risposte al fabbisogno di un alloggio e per valorizzare e manutenere il patrimonio abitativo”. Oggi la Società ha rendicontato le molteplici attività svolte durante il 2022, che hanno richiesto un fortissimo impegno di tutto il Consiglio di Amministrazione e di tutta la Struttura, che la Presidente ha voluto ringraziare per l’impegno mostrato, dandone evidenza al Socio: l’aumento della produzione degli alloggi di risulta del 54% rispetto al 2021 si va a sommare agli interventi legati al PNRR con i tempi strettissimi, al progetto di riqualificazione legato al 110% con tutte le sue implicazioni operative e cambi normativi, e alla ricerca di ulteriori soluzioni a più voci da mettere in campo per affrontare la sempre più complessa situazione di emergenza abitativa”.

Si è tenuta questa mattina l’Assemblea del Socio Unico, la Provincia, nel corso della quale è stato presentato, per la sua approvazione, il Bilancio 2022 della Società e sono stati illustrati i dati più rappresentativi dell’andamento della gestione al fine di consentire una valutazione, sia sotto l’aspetto economico che sotto l’aspetto funzionale, della complessa attività della Società in un settore economico e sociale il cui sviluppo risente fortemente dei fattori politici ed economici esterni.

Nonostante lo scenario non facile all’interno del quale la Società si è trovata ad operare, caratterizzato da proiezioni di incertezza sempre più preoccupanti, Itea è riuscita a chiudere l’esercizio 2022 con un risultato positivo ante imposte pari ad euro 2.184.925 ed un utile d’esercizio pari a euro 57.151.

“L’analisi degli investimenti effettuati dalla Società parla chiaro – ha evidenziato la Presidente Gerosa che, nel presentare i dati salienti del bilancio della Società, ne ha evidenziato un’ulteriore crescita. – nel corso del 2022, Itea ha lavorato per non perdere le opportunità offerte dalle iniziative statali ed europee intervenendo su edifici esistenti tramite progetti di efficientamento energetico e di riqualificazione degli immobili, che hanno comportato un aggravio operativo non indifferente per la Struttura. Ci si è posti poi l’obiettivo di velocizzare il ciclo di messa a disposizione degli alloggi di risulta, registrando un incremento della produzione del 54%, in modo tale da garantire e soddisfare le crescenti esigenze espresse dal territorio”.

In termini economici, tutto ciò si traduce in una ripresa degli investimenti che segna nel 2022 un +8,04% rispetto al 2021, confermando ulteriormente l’inversione di tendenza, registrata dal 2020 rispetto alle voci della manutenzione. Essa risulta apprezzabile, in particolare, se si analizza il dato della manutenzione straordinaria, che ha registrato un aumento degli investimenti pari a +8,87%, e delle costruzioni dove, grazie anche al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli incrementi corrispondenti all’attività svolta nel presente anno sono risultati rilevanti (+ 25,09%).

Diversa è invece la dinamica corrispondente alla voce dei costi che inevitabilmente è legata ad un significativo incremento delle voci relative ai rimborsi spese utenza, determinato dall’esplosione del “caro energia” e dunque dei costi energetici registrati a livello globale fatturati dal gestore.

L’aumento di questi ultimi porrà in capo ad Itea Spa una serie di questioni particolarmente sfidanti che la spingeranno necessariamente alla ricerca di maggiori sinergie e collaborazioni con realtà locali di alto profilo, pubbliche e private, volte ad approntare politiche innovative e funzionali di sostegno sociale tipiche della propria “mission” aziendale.

La Presidente ha poi elencato le numerose e diversificate attività svolte durante l’anno dalla Società e dai suoi vari settori, evidenziando che sono state gestite più di 20.000 richieste di interventi di manutenzione e sono stati fatti più di 9.000 interventi fra controlli sul territorio e contatti con gli inquilini e 100 sopralluoghi presso gli edifici Itea fatti dal Consiglio di amministrazione.

In aggiunta a tali elementi, la Presidente ha fatto un accenno all’andamento della gestione nel 2023, che si prospetta sempre più impegnativa sul piano degli investimenti. Il riferimento va, da un lato, all’iter di realizzazione e conclusione degli interventi di cui al Superbonus 110%, con tutte le implicazioni operative (progettuali, legali, finanziarie, fiscali), che, rispetto agli inizi dell’operazione, ha assunto dimensioni e complessità via via crescenti. Dall’altro, alla realizzazione degli investimenti in via di approvazione, pari a circa 15 milioni di euro finanziati con il PNRR, con le rilevanti conseguenze sul piano dei tempi di realizzazione delle opere, del monitoraggio dei SAL e del rispetto delle indicazioni ministeriali.

Durante l’assemblea il Socio ha nominato il nuovo componente del Consiglio in sostituzione della consigliera Dalpalù, il commercialista Oscar Pallaoro, a cui i consiglieri hanno dato il benvenuto.

“L’impegno della Società sarà pertanto caratterizzato trasversalmente da molteplici attività che porteranno Itea S.p.A. a coniugare la mission aziendale con un contesto così fortemente segnato dagli effetti determinati dal mercato e dal costo dell’energia e delle materie prime, che ha generato in taluni contesti spirali inflazionistiche fuori controllo, con tutte le conseguenze di natura economico e sociale”, conclude la Presidente.

L’Assessore Zanotelli, nel complimentarsi con la Società per l’importante lavoro svolto nel 2022 e che tutt’ora sta svolgendo, in un contesto socio economico complesso e che vede la Giunta Provinciale attenta alle tematiche legate all’abitare e al fianco di Itea, ha dichiarato la centralità dei temi delle politiche della casa rispetto alle crescenti necessità dei cittadini e ha ribadito la costante collaborazione con la Società ed il Consiglio di Amministrazione nell’ottica della condivisione degli obiettivi e delle possibili soluzioni da dettare nell’unico interesse comune, che è quello degli inquilini Itea.