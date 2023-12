SIIPAC – SOCIETÀ ITALIANA INTERVENTO PATOLOGIE COMPULSIVE (BOLZANO) * VIOLENZA DI GENERE: « IL FEMMINISMO SERVE ANCHE AGLI UOMINI »

16.17 - mercoledì 6 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il femminismo serve anche agli uomini. Nel boom mediatico che sta avvenendo ora nel nostro paese si sente urlare a gran voce “Stop alla violenza sulle donne!”. Giustamente, in questi giorni si sta facendo rumore. Molte donne hanno avuto il coraggio di denunciare chi le persegue, chi le schiaccia, chi le usa. Tutte assieme queste donne stanno finalmente facendo sentire la loro voce, delineando così una situazione tragica troppe volte sminuita e ignorata.

Il problema è che questo boom mediatico, così com’è nato finirà per scomparire, nel momento in cui una notizia più grave ed interessante attirerà la nostra attenzione. E allora ci dimenticheremo delle donne vittime di violenza di genere, fino a quando un’altra ragazza giovane e perbene non verrà brutalmente uccisa dall’ennesimo partner o parente. È giusto dare coraggio, è giusto raccogliere coraggio, ma istituzionalmente come possiamo davvero aiutare queste donne? E come possiamo aiutare quelle del futuro?

S.I.I.Pa.C., Società Italiana Intervento Patologie Compulsive, con decenni di esperienza nella ricerca e trattamento delle dipendenze comportamentali, ha da sempre portato avanti il valore e l’importanza della prevenzione. Perciò, come possiamo prevenire il femminicidio, che rappresenta solo la punta della piramide della violenza di genere, e le altre forme di violenza di genere?

L’aiuto, la cura e la terapia non devono essere indirizzati solo alle donne ferite, traumatizzate, lacerate. Le donne non devono sempre guardarsi le spalle, avere paura, proteggersi e preservarsi. Colpa e responsabilità non possono ricadere solo sulle vittime.

Dove sono gli uomini in tutto ciò?

Prima di tutto, devono essere educati gli uomini, fin da bambini. Educati ad imparare ad accettare i no, a non rispondere alla frustrazione con l’aggressività, a non considerare la donna solo come un oggetto e a differenziare il concetto di amore da quello di possesso. Un’educazione affettiva e sessuale basata sul rispetto, sull’ascolto, sulla messa in discussione dei propri preconcetti – perpetuati dalla nostra società – sulla ridefinizione della visione e del ruolo della donna e, di conseguenza, sulle relazioni con essa.

Proprio per questo, S.I.I.Pa.C. lancia, in un momento in cui tutti i riflettori sono puntati sulle donne, un progetto dal titolo “Mascolinità sana”. La nostra idea è quella di dare uno spazio agli uomini per poter parlare e affrontare il proprio dolore, spesso nascosto e non riconosciuto, dove imparare a sentire la propria frustrazione e trovare soluzioni sane per scaricarla, dove dare voce alle proprie emozioni, anche quelle meno “virili”.