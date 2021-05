6 SOCIETÀ SCIENTIFICHE ITALIANE * PNRR – LETTERA AL PRESIDENTE DRAGHI: « INCORAGGIAMO IL GOVERNO AD INVESTIRE NELLE POLITICHE DI RILANCIO DEL PAESE »

*

Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei ministri Il Governo investa nella valutazione delle politiche di rilancio del Paese

Stiamo attraversando una fase di grandi sconvolgimenti ambientali, demografici e socioeconomici che l’azione politica deve comprendere e affrontare al meglio cogliendo tutte le opportunità di positivo cambiamento che il momento storico ha posto di fronte al Paese. Le risorse finanziarie che in questi mesi saranno mobilitate attraverso il PNRR dovranno essere utilizzate nel modo più efficiente, efficace e strategico.

A tal fine, riteniamo sia opportuno mobilitare l’ampia gamma delle conoscenze e delle competenze che da quasi un secolo hanno partecipato al consolidamento della ‘cultura valutativa’ nelle politiche pubbliche, in modo da garantire una sistematica produzione di informazione scientifica di supporto alla verifica e di accompagnamento al continuo miglioramento delle performance del sistema. Ciò non per costruire ulteriori dispositivi amministrativi di controllo e sorveglianza, quanto piuttosto per disseminare occasioni di apprendimento istituzionale, accompagnamento sistematico e programmazione strategica basate sull’evidenza, tenendo conto anche degli aspetti concernenti la rilevanza, l’etica e l’utilizzabilità della valutazione. In questa prospettiva riteniamo che, nell’ottica della più efficace riforma della Pubblica Amministrazione, la valutazione debba essere volta al miglioramento dei procedimenti ed alla valorizzazione delle professionalità, facendosi strumento di apprendimento istituzionale.

Con riferimento al ruolo che la valutazione può e deve svolgere nei confronti delle politiche e dei programmi che saranno finanziati, riteniamo urgente porre all’attenzione dei soggetti responsabili dell’attuazione di questi processi alcuni elementi che andrebbero rafforzati o per cui risulta urgente e necessario muoversi in discontinuità con i periodi di programmazione precedenti, superando una visione meramente adempimentale e burocratica del processo valutativo.