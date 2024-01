COMUNE TRENTO * BANDI: « GIOVANI DIVULGATORI CULTURALI, DOMANDE ENTRO DOMENICA 14 GENNAIO »

10.05 - venerdì 5 gennaio 2024

Hanno tempo fino alle ore 23.59 di domenica 14 gennaio i giovani e gli studenti della città per presentare domanda di contributo per iniziative di divulgazione culturale. Le proposte vanno inviate alla pec servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it.

L’obiettivo è quello di valorizzare l’organizzazione dal basso di programmi strutturati di divulgazione culturale che possono prevedere rassegne, incontri, dibattiti e performance artistiche per il biennio 2024-2025. Queste iniziative dovranno rappresentare un’occasione di scambio e di riflessione per i giovani e nello stesso tempo essere aperti al territorio, in modo da promuovere il dialogo intergenerazionale.

Possono inviare proposte le associazioni senza scopo di lucro o gli enti no profit con esperienza nell’organizzazione di almeno un’iniziativa che abbia previsto una programmazione strutturata in più giornate e con diversi appuntamenti, coerenti con le finalità del bando.

Il budget complessivo per il biennio 2024-2025 è pari a 40 mila euro, il contributo massimo assegnato a ciascuna associazione è di circa 8 mila euro all’anno.

Il bando integrale è disponibile nella sezione dedicata del sito di Trento Giovani, disponibile al link www.tinyurl.com/pr7a8uzx. Per maggiori informazioni chiamare il numero 0461.884287.