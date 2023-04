SEN. DI GIROLAMO * TRENTINO, « UCCIDENDO L’ORSA JJ4, LE GRAVI RESPONSABILITÀ DI FUGATTI NON SARANNO CANCELLATE »

15.58 - martedì 18 aprile 2023

TRENTINO, DI GIROLAMO (M5S): LE GRAVI RESPONSABILITÀ DI FUGATTI NON SARANNO CANCELLATE UCCIDENDO L’ORSA JJ4

“Fugatti ha delle enormi responsabilità politiche che certo non saranno cancellate dall’abbattimento dell’orsa JJ4. Sì perché, se gli orsi fanno gli orsi e agiscono di istinto, i politici dovrebbero fare i politici e agire nell’interesse dei cittadini e non stare a guardare senza fare nulla. Fugatti dovrebbe spiegare come mai ad oggi non si sa il numero esatto di orsi che popolano la regione. Se davvero era così convinto della pericolosità di JJ4 (come ha affermato più volte), come mai non ha fatto nulla per interdire l’accesso a quel bosco che tutti sapevano essere la casa dell’orsa?

E soprattutto come mai Fugatti ha rifiutato un piano di azioni, proposto dall’ex Ministro Sergio Costa e interamente finanziato dal Ministero dell’ambiente, che prevedeva il monitoraggio della popolazione dei grandi mammiferi, la radiocollarizzazione satellitare di tutti gli esemplari, segnaletica ad hoc lungo i sentieri, una campagna educativa e molto altro, tra cui l’implemento significativo dei controlli da parte della Forestale. Tutto a carico del Ministero dell’Ambiente. Abbattere non serve a nulla se non ci sono bravi governatori della cosa pubblica, men che meno ad evitare tragedie come quella che ha coinvolto il giovane Andrea Papi”. Così in una nota la Capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Ambiente al Senato, Gabriella Di Girolamo.