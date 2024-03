UILSCUOLA – TRENTINO * RINNOVO CCPL ATA – AE – FP – INFANZIA: DI FIORE, « DOVE SONO LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI? NOI NON FIRMIAMO »

09.20 - venerdì 29 marzo 2024

Rinnovo CCPL ATA, AE, FP e Infanzia.

DOVE SONO LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI? UIL SCUOLA NON FIRMA. UIL Scuola si è rivolta AD APRAN. E le progressioni orizzontali? NESSUNA ACCENNO all’interno della bozza presentata.

DI Fiore: “Abbiamo scritto a Fugatti – Gerosa – Comper. Vogliamo un impegno puntuale sulle progressioni di carriera. Senza una nota congiunta di impegno, UIL Scuola non firma ipotesi in bianco.”

UIL SCUOLA non firma l’ipotesi di rinnovo contrattuale per il personale ATA, Assistenti Educatori e docenti della Scuola dell’Infanzia e della Formazione Professionale 2022 – 2024. Non firma perché sul nodo cruciale relativo alle progressioni orizzontali di carriera, un sistema che vogliamo inserito nel contratto, non è stato inserito nulla.

Si sono chieste, fino a ieri, alcune modifiche che potessero precisare gli impegni fra le parti. Nulla! Probabilmente, forte della sottoscrizione da parte di altre Organizzazioni sindacali, negoziatrici candidamente laboriose, l’Amministrazione ha ritenuto di poter fare a meno della firma della UIL: un sindacato che da solo rappresenta il 40% del personale.

Cambiano i colori delle giunte, ma una certa manina dell’amministrazione continua a vedere UIL Scuola come ostacolo, a non cercare la condivisione anche della nostra Organizzazione Sindacale. UIL SCUOLA “Probabilmente noi della UIL continuiamo ad essere visti come un corpo estraneo. E forse non è male. Per questo ci siamo rivolti direttamente al Presidente Fugatti ed all’Assessore all’Istruzione (e Vicepresidente) Gerosa.

“Con soddisfazione abbiamo appreso che ad inizio marzo si è varata la legge di variazione di bilancio provinciale, che ha permesso l’accantonamento delle risorse economiche necessarie ai rinnovi contrattuali 2022 – 2024. Il tutto nel pieno rispetto del Protocollo sottoscritto con l’Assessore Spinelli.” (…). Tutto ciò premesso, sono a chiedere alle SS.VV. di farVi parte attiva nell’avanzare un’Intesa tra Assessorato, Amministrazione e OOSS, al fine di sottoscrivere tempestivamente un impegno che proroghi quanto già negoziato a tutto il triennio 2022 – 2024.

La proposta UIL SCUOLA.

inserire tra le disposizioni finali, un impegno delle parti a regolare un sistema stabile di progressioni orizzontali di carriera, ma vincolato ad una valutazione oggettiva e trasparente. “I requisiti necessari per

il riconoscimento del periodo orizzontale successivo, saranno legati alla presenza in servizio, all’aver svolto i corsi di formazione obbligatoria, all’assolvimento degli obblighi di servizio in assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa”.

Di Fiore: “A certe condizioni è ancora possibile chiudere il rinnovo contrattuale con la sottoscrizione di tutte le parti sindacali. Prima delle Europee”