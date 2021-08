SEN. CONZATTI (IV) * UE: « CREARE UNA DIFESA COMUNE, ANCHE ALCIDE DE GASPERI NE SOTTOLINEAVA LA NECESSITÀ »

“Ora più che mai è emersa la necessità di creare una difesa comune europea. Da Mattarella all’Alto rappresentante esteri e sicurezza UE Borrell, si levano voci autorevoli per stimolare decisioni politiche in tal senso.

Nel pieno rispetto dell’alleanza atlantica l’Europa deve infatti poter fronteggiare al meglio crisi drammatiche come quella in atto in Afghanistan e continuare presidiare regioni ritenute strategiche indipendentemente dalle decisioni USA. Anche Alcide De Gasperi sottolineava, già agli albori della nascita della Comunità europea, la necessità di creare la CED, la Comunità europea della difesa.

La Conferenza sul futuro dell’Europa, un importante progetto di partecipazione civica europea partito a maggio scorso che si concluderà nella primavera del 2022, è il luogo giusto per dare corpo al progetto dei federalisti europei che comprende anche la difesa comune” così la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti.