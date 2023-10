CASSA DI RISPARMIO BOLZANO – SPARKASSE * CDA: « QUARTO TRIMESTRE 2023, PROPOSTO AD ASSEMBLEA SOCI DIVIDENDO DI 5 MILIONI »

12.27 - mercoledì 4 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione) –

Il CDA di Sparkasse ha deliberato di sottoporre all’assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo straordinario nel quarto trimestre 2023.

Sparkasse propone all’assemblea dei soci la distribuzione nel quarto trimestre 2023 di un dividendo straordinario per complessivi 5 milioni di euro mediante l’utilizzo di riserve di utili disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano ha deliberato in data 03 ottobre 2023 di sottoporre alla assemblea dei soci in corso di convocazione, la distribuzione di un dividendo straordinario nel quarto trimestre 2023. A valle delle interlocuzioni con l’Autorità di vigilanza, l’assemblea sarà chiamata ad approvare la proposta di distribuire un dividendo nella misura di complessivi 5 milioni di euro, a valere su una quota di riserve di utili disponibili. Si precisa che non si tratta di un acconto sui dividendi da utile d’esercizio 2023.

Tale distribuzione segue quella già effettuata ad aprile 2023 quando era già stato distribuito un dividendo per 21,0 milioni di euro.

Sulla base delle azioni ad oggi in circolazione, il dividendo unitario da distribuire ammonterebbe a 8,3 eurocent che, sommati ai 35 eurocent oggetto di distribuzione nel mese di aprile, porteranno l’ammontare del dividendo unitario complessivamente messo in pagamento nell’anno 2023 a 43,3 eurocent, con un dividend yield 2023, ovvero il rapporto fra il dividendo pagato ed il valore dell’azione, che si attesterà su un valore pari a circa 4,37%.

Pertanto, il dividendo complessivo che la banca metterà in pagamento nel corso del corrente anno ammonterà a 26,0 mln di euro, che rappresenta la distribuzione annua più alta della storia della banca.

Nel primo semestre 2023 era stato registrato un utile a livello consolidato pari a 50,4 milioni di euro ed a livello individuale pari a 36,0 milioni di euro. I risultati commerciali realizzati nei mesi successivi fanno prefigurare un ulteriore incremento del risultato atteso a fine anno.

Il Presidente Gerhard Brandstätter ha dichiarato: “Dopo aver registrato negli ultimi anni risultati economici in costante aumento ed aver dovuto rispettare nel passato limiti alla distribuzione coerenti con le direttive delle autorità di vigilanza, la nostra banca andrà a distribuire questo dividendo che testimonia la volontà di garantire un flusso importante di risorse agli azionisti. L’anno in corso è caratterizzato da fenomeni quale l’inflazione che stanno erodendo il potere di acquisto e pensiamo che questo dividendo possa rappresentare un piccolo contributo anche quale segnale al territorio ed all’azionista di riferimento. “

Il Vice Presidente Carlo Costa aggiunge: “Il pagamento di un dividendo straordinario conferma la volontà di riconoscere ai nostri azionisti il dovuto livello di attenzione e sensibilità in un periodo in cui un flusso di remunerazione aggiuntiva può essere importante.”

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò dichiara: “L’andamento economico degli ultimi anni e quello che si sta delineando nel 2023, consentono di continuare ad aver una politica di distribuzione che riteniamo sarà soddisfacente per i nostri soci. Negli ultimi anni il prezzo della nostra azione sulla piattaforma Vorvel ha iniziato a salire e crediamo che ci siano tutti i presupposti per una tenuta di questo trend anche grazie agli interessanti flussi di dividendi che potranno essere messi in pagamento anche in futuro.”