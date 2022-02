SEN. CONZATTI (IV) * CENTROSINISTRA – AUTONOMIA: « PREOCCUPATA PER IL NOSTRO TRENTINO, VEDO ASSOCIAZIONI DI POLITICI ANCORATI AL PASSATO »

13:55 - 13/02/2022

“Preoccupata per il nostro Trentino. Vedo associazioni di politici ancorati al passato”. “In un contesto dove vivere isolati dal mondo è impossibile a meno che non si facciano rispettabili scelte di vita di clausura o eremitaggio, immaginare di chiudere l’autonomia a contaminazioni di pensiero che non siano meramente provinciali non solo è altrettanto impossibile ma nasconde il tentativo, pericoloso, di auto isolare il nostro territorio.

Dallo sviluppo delle politiche sociali, alle migrazioni. Dal progredire della banda larga alle grandi infrastrutture tutto connette il nostro territorio ad altri. E il pensiero è il primo ad essere in costante connessione con le conoscenze e le informazioni. I partiti politici che si occupano di tradurre i pensieri sociali in azioni politiche lo sanno bene.

Dobbiamo essere consapevoli che viviamo nell’epoca delle trasformazioni del PNRR: digitali, climatiche e green. In quella delle trasformazioni europee che secondo la Conferenza sul futuro dell’Europa rendono necessaria la nascita di partiti transnazionali europei per dare voce a tutti i livelli di territorio che rappresenta. In un’epoca dove l’autonomia è veramente forte se si difendono le sue peculiarità a Roma e se dialoga a tutti i livelli.

Preoccupa quindi constatare che ancora oggi ci siano associazioni politiche che nascano proclamando progetti di chiusura a pensieri politici nazionali.Non credo che alimentare il pregiudizio che i partiti nazionali non sappiano fare buona politica territoriale porterà il Trentino lontano. Credo invece che, oggi più che mai, serva accompagnare il Trentino e la sua autonomia a parlare un linguaggio all’altezza dei più avanzati territori d’Europa”.

*

Donatella Conzatti – senatrice Italia Viva