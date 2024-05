SEN. BIANCOFIORE * FESTIVAL ECONOMIA: «PREMIER MELONI CONTESTATA A TRENTO, INDIGNATA PER INSULTI DI QUATTRO SCAPPATI DI CASA»

17.12 - venerdì 24 maggio 2024

Festival dell’Economia, Biancofiore: solidarietà al Presidente del Consiglio. Indignata per insulti di quattro scappati di casa. Mi scuso e sono indignata per l’accoglienza indegna riservata oggi al nostro Presidente del Consiglio da parte di una sparuta rappresentanza di presunti progressisti trentini. Quattro scappati di casa, sempre i soliti noti, i quali, senza argomentazioni concrete, si caratterizzano solo per imbarazzanti, volgari e ignobili contestazioni fatte di barriti, urla e grida da avanspettacolo deteriore. Un triste ripetitivo show che descrive il livello democratico di certa gente e la povertà di idee o l’inesistenza delle stesse: mentre qualcuno fa tra mille difficoltà ereditate da lontano, qualcun altro si limita a sbraitare frasi senza senso.

Il premier ha l’appoggio della maggioranza degli italiani ed è proprio questo che da fastidio a certa gente, ovvero che il popolo decida liberamente da chi farsi governare ed è osannato se sceglie le sinistre, mentre stupido e incapace se vira a destra. Sono molto dispiaciuta che questo accada anche nel mio Trentino. Al Presidente Meloni giunga la mia totale vicinanza e faccia suo il celebre detto attribuito a Churchill: “I fascisti del futuro chiameranno se stessi antifascisti.” Cosi la Senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del gruppo parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE.

°

Sen. Michaela Biancofiore

Gruppo Civici d’Italia – Noi Moderati – MAIE