PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * GRANDI CARNIVORI: FUCCELLI,« A TRENTO MANIFESTAZIONE ELETTORALE NO ORSI, AGGREDITI QUATTRO ATTIVISTI » (LINK VIDEO)

12.24 - domenica 21 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La manifestazione svolta ieri a Trento contro orsi e lupi organizzata da esponenti politici del centrodestra con la collaborazione di numerosi sindaci e rappresentanti di associazioni venatorie legate alla destra con tanto di palco allestito e discorso di chiusura del presidente della PAT, Maurizio Fugatti, al fianco dell’eurodeputato Sergio Berlato, assume una valenza unicamente elettorale in vista delle prossime elezioni trentine di ottobre.

“Benché apparentemente affollata la manifestazione pro Fugatti di fatto è un flop totale. Quando il presidente chiosava dal palco la gente per bene la gente reale il mondo reale anche fuori di qua è un mondo che la pensa come questo mondo reale, qui c’è un mondo reale che siete voi…..in realtà si rivolgeva ad una categoria esclusiva circoscritta a cacciatori, bracconieri, bovari, montanari e violenti, neanche un migliaio di persone su una popolazione di oltre mezzo milione, mentre totalmente assente la società civile e sensibile, rispettosa dell’ambiente della biodiversità e degli ecosistemi, nel rispetto della nostra Costituzione. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Ne è conferma l’aggressione a danno di quattro attivisti del fronte animalista, insultati ed offesi, ai quali è stato strappato uno striscione non offensivo né ingiurioso in difesa di orsi e lupi, messi in salvo soltanto grazie all’intervento degli agenti di Polizia con scudi e caschi.

Questi soggetti incarnano perfettamente l’elettorato di Fugatti, persone violente che pretendono di tappare la bocca con la forza a chi la pensa diversamente da loro, si arrogano il diritto di negare l’espressione del pensiero altrui mettendo in pericolo la tenuta del sistema democratico. Fugatti getta benzina sul fuoco speculando sull’incidente mortale accaduto ad Andrea Papi ma le responsabilità sono imputabili unicamente a questa amministrazione, Fugatti dovrebbe chiedere scusa alla famiglia Papi e rassegnare le dimissioni immediate – conclude Fuccelli – Oggi alle 14 in piazza Dante a Trento e giovedì 25 ore 8:30 davanti al TAR di Trento sono previste due manifestazioni delle persone per bene e della società civile. Abbiamo il dovere morale e civico di far sentire la nostra voce in sostegno di Gaia, Johnny e di tutti gli orsi a rischio di abbattimento”..

VIDEO AGGRESSIONE ATTIVISTI https://www.facebook.com/PartitoAnimalistaEuropeo/videos/245136018201006