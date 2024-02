17.09 - venerdì 16 febbraio 2024

“La morte di Aleksei Navalny, il principale oppositore di Putin, è tutta responsabilità del governo russo. Un crimine che non può restare impunito. Imprigionato, avvelenato, torturato: oggi muore un uomo ucciso lentamente da un regime spietato che non ammette voci libere”. Così in una nota la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.