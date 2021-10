ROSSI (AZIONE) * RINNOVO CONTRATTI PA: « UN PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO CHE HA SEMPRE DETTO: “NON CI SONO RISORSE“, NON DICE LA VERITÀ E SI NASCONDE DIETRO LA PANDEMIA »

Noi avevamo la crisi economica più grave della storia e lo Stato italiano non ha riconosciuto nessun rimedio per l’equilibrio dei bilanci delle autonomie speciali, rovinati dalla crisi e dal conseguente mancato gettito fiscale.

Ciò nonostante abbiamo rinnovato i contratti di scuola sanità e lavoratori pubblici autonomie locali.

Il governo della Lega (che tanti dipendenti pubblici hanno votato, illusi da promesse mirabolanti ) invece ha una situazione di bilancio molto più florida, perché gli effetti della crisi economica provocata dal Covid sono stati annullati dall’intervento dello Stato, che ha ripianato le perdite di gettito fiscale e quindi garantito le entrate sul bilancio della Provincia di Trento. In più, l’amministrazione centrale, sta finanziando direttamente investimenti in sanità e trasporti (interventi mai avvenuti…), liberando ulteriori risorse.

Un presidente della Provincia di Trento, pertanto, che ha sempre detto: “non ci sono risorse“, non dice la verità. Si nasconde dietro la pandemia per non fare ciò che lo Stato stesso ha già fatto (finanziare il rinnovo) così come del resto l’Alto Adige.

*

Ugo Rossi

Azione