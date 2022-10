NURSING UP – TRENTO * NOMINE: « CESARE HOFFER RIELETTO COORDINATORE PROVINCIALE DEL SINDACATO, ORA DOBBIAMO INNOVARE UN CONTRATTO ORMAI OBSOLETO »

16.12 - venerdì 21 ottobre 2022

Si sono tenute oggi le elezioni per il rinnovo della carica di coordinatore provinciale del sindacato Nursing up. Sono stato confermato ancora una volta a guidare il sindacato a livello provinciale, e non nascondo una certa emozione, dopo tutti questi anni di grandi battaglie a difesa delle nostre professioni!

Ringrazio per la fiducia accordatami tutti i dirigenti Nursing up trentini, con i quali da anni condivido quotidianamente impegni e fatiche ma anche grandi soddisfazioni per i risultati raggiunti, la nostra forza è sempre stata la squadra, il lavoro di gruppo, portato sempre avanti in un’armonia condivisa e con grande unità di intenti.

Ringrazio anche tutti gli associati Nursing up, che ci sostengono costantemente da 24 anni e che ci danno forza ed energia per perseverare con tenacia nella nostra attività, da parte mia e di tutta la squadra dirigenziale Nursing up trentina rinnoveremo il nostro impegno, cercando di garantire maggior presenza e prossimità possibile ai nostri associati su tutto il territorio provinciale.

Ora dobbiamo guardare avanti, innovare un contratto ormai obsoleto e ridisegnare i rapporti con le istituzioni, la nostra parola d’ordine deve essere “riforma dell’ordinamento professionale”. Il nostro mantra sarà rottamare il vecchio contratto ormai inadeguato ed adottarne uno nuovo a misura di professionista, che garantisca adeguati percorsi di carriera verticali, implementando nel contempo quelli orizzontali e garantendo nel contempo la possibilità di conciliare esigenze familiari e lavorative, sempre più compromesse dalla cronica carenza di personale sanitario ed Oss.

I nostri punti cardinali saranno: rinnovamento fondato sull’esperienza (l’aver fatto), la competenza (l’aver appreso), i risultati (l’aver lottato ed ottenuto importanti traguardi per le professioni rappresentate), la continuità (l’intento di proseguire cogliendo importanti obiettivi, attraverso la promozione del buon lavoro di squadra e le esperienze positive).

Un sindacato come il nostro è portatore di grandi valori, proprio per questo il nostro auspicio è quello di vedere sempre più giovani che si impegnino attivamente tra le nostre fila, per mettere a disposizione delle generazioni future il nostro grande patrimonio di conoscenze ed esperienze.

Cesare Hoffer

Coordinatore sindacale Nursing up Provincia Trento