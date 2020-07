ARCIDIOCESI DI TRENTO * VITA TRENTINA EDITRICE: « VARATO IL NUOVO PIANO DI RILANCIO, MARCELLO PREDELLI NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO E SIMONE BERLANDA COORDINATORE OPERATIVO »

Vita Trentina Editrice, varato piano di rilancio. Marcello Predelli, nuovo amministratore delegato; Simone Berlanda, coordinatore operativo

Nuovo piano di sviluppo per la cooperativa Vita Trentina Editrice. Lo ha varato il Consiglio di Amministrazione nominando nuovo amministratore delegato Marcello Predelli, manager esperto del settore editoriale, e affiancandogli un nuovo coordinatore operativo, individuato in Simone Berlanda, che lascia la direzione della Libreria Ancora per affrontare una nuova esperienza professionale.

“Esprimiamo ringraziamento per il lavoro svolto all’amministratore uscente Alessandro Tonina, che rimane nel Cda con il suo apporto tecnico – spiega il presidente del Cda e vicario generale della Diocesi don Marco Saiani – e confidiamo che con la competenza e l’esperienza, anche ecclesiale, di Predelli e Berlanda, Vita Trentina Editrice possa consolidarsi nell’ambito della comunicazione diocesana, affiancando al settimanale, prossimo al traguardo dei 95 anni, una crescente produzione editoriale, l’integrazione già felicemente avviata nel web ed altri eventi di formazione e di animazione comunitaria”.