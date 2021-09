ROSSI (AZIONE) * REPLICA A PACCHER: “ APERTURE DOMENICALI, CONFONDERE IL GOVERNO CON LA CORTE COSTITUZIONALE È IL COLMO “

Posso capire che sia difficile per Paccher, ma confondere il Governo con la Corte Costituzionale è il colmo. Le chiusure domenicali sono state cassate dalla Consulta, non dal Governo e la sentenza è “tombale” in tal senso.

Avere voluto legiferato in tale modo ed avere così provocato il giudizio della Corte è responsabilità politica della Lega trentina. Altro che “coraggiosi”: sprovveduti!

E ricordo che al Governo a Roma ci sono anche gli amici di Roberto Paccher.

*

Ugo Rossi