PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO: « ATTIVITÀ PER TUTTI A VILLA MARGON E AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, APPUNTAMENTO SABATO 25 SETTEMBRE»

Giornate Europee del Patrimonio.” Tutti inclusi ” nei castelli. Un programma “speciale” per le Giornate Europee del Patrimonio previste per sabato 25 e domenica 26 settembre. Ingresso ridotto, attività per TUTTI a Villa Margon e al Castello del Buonconsiglio e una serata teatrale al femminile con Virginia Wolf.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sabato 25 e domenica 26 settembre l’ingresso al Castello del Buonconsiglio, a Castel Thun, a Castel Stenico, a Castel Beseno e a Castel Caldes sarà ridotto. Quest’anno il tema delle giornate è “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” e il museo parteciperà con una serie di iniziative nel segno dell’inclusione e dell’accessibilità. I Servizi educativi proporranno infatti delle attività rivolte in particolare a persone con disabilità sensoriali e in condizione di demenza e ai loro caregiver, accogliendole in museo con strategie di visita dedicate e pensate per far sentire TUTTI a proprio agio a contatto col patrimonio culturale. Sabato 25 settembre ad ore 10.00 sarà proposta una visita a Villa Margon rivolta a persone in condizione di demenza e ai loro familiari e rientra nell’ambito del progetto “L’arte nel cuore.

Nel cuore dell’arte”, in collaborazione con altre importanti istituzioni museali cittadine, il Centro diurno Alzheimer e l’associazione Alzheimer Trento. Lo stesso giorno, sabato 25 settembre, alle 14.30 e alle 16.00 sarà proposta una visita tattile al Castello del Buonconsiglio. Un percorso rivolto a persone cieche e ipovedenti per comprendere, toccando anche con mano, alcuni elementi significativi della storia e della struttura del Castello del Buonconsiglio. In occasione della visita sarà possibile utilizzare speciali tavole tattili e sperimentare in anteprima il nuovo plastico multisensoriale realizzato, nell’ambito del progetto “Museo accessibile per tutti”, anche con la collaborazione di UICI e AbC IRIFOR del Trentino.

Per partecipare alle attività gratuite a Villa Margon e al Castello del Buonconsiglio di sabato 25 settembre bisogna prenotarsi allo 0461 492811 dal lunedì al venerdì ore 9>13 e 14>16 | o via email [email protected] Sempre sabato 25 settembre al Castello del Buonconsiglio ad ore 19.00 con replica alle 21.00 andrà in scena il monologo teatrale “Una stanza tutta per sé” che affronta con ironia e leggerezza i temi della creatività al femminile, dell’emancipazione attraverso l’indipendenza economica e del riconoscimento del talento. La riduzione drammaturgica è tratta dall’opera omonima scritta da Virginia Woolf nel 1929, che rappresenta a tutt’oggi un riferimento fondamentale.

Per partecipare a questa serata teatrale gratuita della rassegna “diCastelinCastello” organizzato da Castello del Buonconsiglio monumenti e collezioni provinciali, Centro Servizi Culturali S.Chiara e la Rete dei Castelli del Trentino, bisogna prenotarsi sul sito www.centrosantachiara.it. Infine domenica 26 settembre, che coincide con la giornata mondiale dei sordi, ad ore 14.30 al Castello del Buonconsiglio ci sarà una vista per non udenti per approfondire alcuni aspetti salienti del patrimonio storico-artistico del museo accompagnati da un educatore museale e da un interprete LIS. La visita è rivolta a persone sorde e ipoacusiche. Prenotazioni presso ENS: [email protected]