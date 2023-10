RETE PROFESSIONI TECNICHE – TRENTINO * ELEZIONI PROVINCIALI: « CONFRONTO TRA I SETTE CANDIDÀTI AL RUOLO DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, TRENTO (6/10 – 17.00) »

17.52 - mercoledì 4 ottobre 2023

Confronto tra i 7 candidati al ruolo di presidente della Provincia con i rappresentanti della Rete Professioni tecniche del Trentino (RPTT), in programma venerdì 6 ottobre alle ore 17 presso la Sala Freire del Centro studi Erickson, in via del Pioppeto 24, a Trento Le elezioni provinciali del prossimo 22 ottobre rappresentano un importante snodo per il futuro del territorio trentino e sono numerosi i temi che, chiunque uscirà vincitore dalla competizione elettorale, si troverà ad affrontare nei prossimi cinque anni. Tra questi, di primaria importanza sono le questioni legate alle professioni tecniche e scientifiche, sia per quanto riguarda l’attività dei professionisti, sia per raggiungere l’obiettivo di rendere più efficienti, più giuste e più competitive le norme e le regole attuali, migliorando così la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini della nostra Provincia.

Per discutere di queste tematiche e dello sviluppo del Trentino del prossimo futuro, la Rete Professioni tecniche del Trentino (RPTT) ha organizzato, per venerdì 6 ottobre alle ore 17 presso la Sala Freire del Centro studi Erickson, in via del Pioppeto 24, a Trento, un confronto tra i 7 candidati al ruolo di presidente della Provincia, che sarà moderato dal direttore de “Il T” Simone Casalini. Il dibattito, che permetterà agli Ordini e ai Collegi professionali tecnici di sottoporre le proprie priorità ai sette candidati, sarà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma gotowebinar.com. La Rete Professioni tecniche del Trentino (RPTT) riunisce 7 Consigli territoriali di Ordini e Collegi professionali di area tecnica e scientifica ed è composta da: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, Ordine dei Periti industriali della Provincia di Trento.