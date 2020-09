CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * GIORNATA PAT AUTONOMIA: PRESIDENTE KASWALDER, « DOBBIAMO LAVORARE PER CREARE UNA CULTURA AUTONOMISTA »

Giornata dell’Autonomia. Il Presidente del Consiglio: dobbiamo lavorare per creare una cultura autonomista. Il Presidente del Consiglio ha aperto stamattina in sala Depero le celebrazioni della Giornata dell’Autonomia.

Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza e l’impegno dell’assemblea legislativa per promuovere una cultura autonomista in particolar modo tra i giovani. Il Presidente ha ricordato, a questo proposito, che il Consiglio ha ri-progettato l’attività, nata nel lontano 1991, degli incontri tra i consiglieri e i cittadini con particolare attenzione al mondo della scuola.

Si sta costruendo, ha aggiunto, una rete di soggetti titolati a fare formazione all’autonomia, come la Fondazione Alcide Degasperi, la Scuola di preparazione sociale di Trento, l’Ufficio Europe Direct Trentino, il Museo storico del Trentino, il Forum trentino per la pace, le authority nominate presso il Consiglio provinciale per garantire la difesa civica, la tutela dei minorenni, la difesa dei diritti dei detenuti.

E in questi giorni si sta svolgendo un corso, portato avanti in collaborazione tra Consiglio e Assessorato all’istruzione e Iprase, che è seguito da 115 insegnanti.

Alla base di questa attività sta la consapevolezza che la tradizione autonomista trentina può essere recuperata e potenziata solo guardando avanti, adattando ciò che i nostri padri e le nostre madri ci hanno consegnato ai tempi nuovi.