“RETE DEI CITTADINI” * BY-PASS FERROVIARIO TRENTO: « CRITICITÀ TRACCIATO SX ADIGE, INCONTRO PUBBLICO IN PIAZZA DUOMO (21/9 – 17.30) »

14.40 - martedì 19 settembre 2023

By-pass ferroviario di Trento. La Rete dei Cittadini terrà incontri pubblici nelle piazze principali della Città su tutte le criticità del tracciato in sx Adige, per mantenere viva l’informazione e l’attenzione degli elettori che voteranno il 22 ottobre 2023.

La Rete dei Cittadini, con una serie di incontri pubblici che si terranno da giovedì 21 settembre fino alle elezioni provinciali del 22 ottobre, vuole richiamare ancora una volta l’attenzione della popolazione di Trento sui pericoli, evidenti e/o ancora nascosti, che si stanno palesemente confermando da quando sono iniziati i lavori di realizzazione del Bypass.

La Rete dei Cittadini, allo stesso tempo, invita agli incontri i rappresentanti della classe politica trentina, candidati e no, delle Amministrazioni provinciale e comunale, perché esprimano pubblicamente ed in modo chiaro e definitivo la propria posizione sul realizzando tracciato in sx-Adige.

La Rete dei Cittadini terrà Il primo incontro giovedì 21 settembre, ad ore 17:30 in Piazza del Duomo, ove saranno richiamati i temi principali trattati da tutti comitati cittadini, dal settembre 2021 ad oggi, con lo svolgimento di decine di incontri ed assemblee pubbliche, sempre con la presenza di esperti in campo tecnico ed ambientale, a garanzia della serietà delle informazioni e dei dati comunicati.

La Rete dei Cittadini riproporrà quindi l’analisi delle note criticità, in termini di impatto sulla salute pubblica e sul territorio della Città di Trento ed in particolare:

•

A Sud: i problemi di instabilità della frana della Marzola, delle sorgenti ad uso agricolo e potabili e, non ultimo, il nuovo impatto geologico generato dalla cd. bonifica dell’Acquaviva. Un’opera nell’opera che cambierà radicalmente il fronte est della vallata.

• A Nord: l’attraversamento e lo scavo delle aree inquinate ex-Sloi ed ex-Carbochimica, con un focus specifico sull’area dello Scalo Filzi, sull’area sequestrata dalla Magistratura e sugli inquinanti presenti nelle falde profonde.

• I rischi ed i pericoli derivanti dal trasporto delle merci pericolose, per strada e ferrovia e dalla lavorazione di sostanze pericolose.

• Il superamento, ormai certo, del termine ultimo del giugno 2026 per la fine lavori e la conseguente perdita del finanziamento da un miliardo di euro del PNRR con i lavori interrotti e gli ecomostri che rimarranno nel cuore della Città di Trento.

La Rete dei Cittadini chiede quindi la presenza della popolazione di Trento e, a gran voce, invita la classe politica a “metterci la faccia” ed a spiegare, per quando sarà al governo, che visione e che progetto ha per Trento ed il Trentino, non dimenticando che dopo un decennio di diatribe inconcludenti, rimangono completamente irrisolti i problemi del nuovo Ospedale e del trattamento virtuoso dei rifiuti solidi urbani.

Nel presente e nel futuro non ci sono solo orsi e lupi, di cui solamente si tratta, ma salute pubblica e grandi infrastrutture per garantire la qualità della vita e dei servizi ai cittadini !!

La “Rete dei Cittadini”