REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * UFFICI GIUDIZIARI: « 12 POSTI A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DI ASSISTENTE, APPROVATA LA GRADUATORIA DI MERITO »

La Regione si muove per far fronte alla carenza organica del personale negli uffici giudiziari. La giunta ha infatti approvato la graduatoria di merito che assegna 12 posti a tempo indeterminato nel ruolo di assistente giudiziario. Il concorso era iniziato a fine 2019 per terminare nel luglio scorso. 41 candidati avevano passato le selezioni. Ora la graduatoria ha una validità di tre anni e si prevede di riuscire di andare a coprire soprattutto quei ruoli che rimarranno vacanti a seguito di alcuni pensionamenti.

Uno dei problemi maggiori, infatti, è che l’età media del personale degli uffici giudiziari è abbastanza alta. Per contrastare questa situazione, la Regione aveva bandito un concorso per assistente giudiziario (B3) per gli uffici giudiziari trentini dopo aver svolto un concorso analogo per Bolzano negli anni scorsi. Alcuni dei candidati potranno essere assegnati anche agli uffici giudiziari di Bolzano in quanto dispongono della prescritta certificazione di bilinguismo. La Regione perseguirà il percorso di reclutamento di personale tramite ulteriori bandi di concorso che sono già in corso di preparazione.

*

Die Regionalregierung hat die Rangordnung des Wettbewerbs für die Besetzung von 12 Stellen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis im Berufsbild Gerichtsassistent/Gerichts­assistentin genehmigt. Dadurch möchte die Region einen konkreten Schritt gegen den Personalmangel in den Gerichtsämtern unternehmen. Den Wettbewerb, der Ende 2019 begonnen und im Juli dieses Jahres abgeschlossen wurde, haben insgesamt 41 Bewerber und Bewerberinnen bestanden. Die Wettbewerbsrangordnung hat eine Gültigkeitsdauer von 3 Jahren und soll u. a. die Besetzung der Stellen ermöglichen, die in der nächsten Zeit wegen der Pensionierung einiger Bediensteter frei werden.

Das relativ hohe Durchschnittsalter des Personals der Gerichtsämter stellt nämlich ein besonders gravierendes Problem dar. Um dem entgegenzuwirken, hatte die Region für die Gerichtsämter in der Provinz Trient einen Wettbewerb für Gerichtsassistenten B3 ausgeschrieben, nachdem sie ein paar Jahre zuvor bereits einen ähnlichen Wettbewerb für die Gerichtsämter in der Provinz Bozen durchgeführt hatte. Einige der in der Rangordnung platzierten Bewerber und Bewerberinnen können eventuell den Gerichtsämtern in der Provinz Bozen zugeteilt werden, da sie über den erforderlichen Zweisprachigkeitsnachweis verfügen. Die Region wird sich auch weiterhin um die Aufstockung des Personalbestands in den Gerichtsämtern bemühen, weitere Wettbewerbsausschreibungen sind schon in Vorbereitung.